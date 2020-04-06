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Başkan Sezer, Sebahat teyzeyi mutlu etti

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Korona Virüs ile ülke olarak topyekûn mücadele verdiğimiz ve evde kal çağrılarının yapıldığı şu günlerde, hemşehrileriyle iç içe olmayı da ihmal etmiyor. Onlarla yüz yüze görüşemese de, zaman zaman cep telefonu ile görüntülü arayarak, hal hatırlarını soruyor
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Başkan Sezer bu kapsamda; sosyal medyadan kızı aracılığı ile ulaşılan ve kendisi ile görüşmek isteyen Sebahat Teyzeyi arayıp, 75. yaş gününü kutladı.  Başkan Sezer’i telefonun ekranında gören Sebahat Teyze çok mutlu olurken, Başkan Sezer’e teşekkürlerini iletti. “Allah senden razı olsun, başımızdan eksik etmesin” duasında bulundu. Başkan Sezer’de onunla sohbet etti ve bir ihtiyacı olup olmadığını sordu. Ayrıca; yeni yaşının hayırlı olmasını diledi. 

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