Başkan Sezer, Sebahat teyzeyi mutlu etti

Başkan Sezer bu kapsamda; sosyal medyadan kızı aracılığı ile ulaşılan ve kendisi ile görüşmek isteyen Sebahat Teyzeyi arayıp, 75. yaş gününü kutladı. Başkan Sezer’i telefonun ekranında gören Sebahat Teyze çok mutlu olurken, Başkan Sezer’e teşekkürlerini iletti. “Allah senden razı olsun, başımızdan eksik etmesin” duasında bulundu. Başkan Sezer’de onunla sohbet etti ve bir ihtiyacı olup olmadığını sordu. Ayrıca; yeni yaşının hayırlı olmasını diledi.