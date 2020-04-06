Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin Nisan ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatmaya başladığını duyurdu.
06 Nisan 2020- Gündem
Bakan'dan öğrencilere müjde! Hesaplara yatmaya başladı
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, duyurdu yatmaya başladı
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin Nisan ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatmaya başladığını duyurdu.
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar
(1 )
İlhan - Kredi borcu
olan öğrenciler ne olacak ödemeleri ertelenecek mi
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