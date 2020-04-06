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06 Nisan 2020- Gündem

Bakan'dan öğrencilere müjde! Hesaplara yatmaya başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, duyurdu yatmaya başladı

İhlas Haber Ajansı
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin Nisan ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatmaya başladığını duyurdu.

06 Nisan 2020 - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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Yorumlar

(1)
01

İlhan - Kredi borcu

olan öğrenciler ne olacak ödemeleri ertelenecek mi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Nisan 16:09

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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