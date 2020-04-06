Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftadayapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 30 Mart ile 5 Nisan tarihleri arasındaİl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilençalışmalarda14 gram esrar,5 gram skunk, 5 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram metamfetamin, 33 adet uyuşturucu hap ve 190 adet captagon ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 2 gram esrar ele geçirildi.
Bugün 12:52 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 14:10 TSİ
İşte Kocaeli'nin bir haftalık uyuşturucu bilançosu!
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının haftalık bilançosu açıklandı
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz