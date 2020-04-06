Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 12:52 TSİ- Asayiş G: Bugün 14:10 TSİ

İşte Kocaeli'nin bir haftalık uyuşturucu bilançosu!

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının haftalık bilançosu açıklandı

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
mask

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftadayapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 30 Mart ile 5 Nisan tarihleri arasındaİl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilençalışmalarda14 gram esrar,5 gram skunk, 5 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram metamfetamin, 33 adet uyuşturucu hap ve 190 adet captagon ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 2 gram esrar ele geçirildi.

Bugün 12:52 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
İşte Kocaeli'nin bir haftalık uyuşturucu bilançosu! mask
İşte Kocaeli'nin bir haftalık uyuşturucu bilançosu!
Kocaeli’deki cinayetin zanlılarından 1’i tutuklandı mask
Kocaeli’deki cinayetin zanlılarından 1’i tutuklandı
Cinayet zanlısı oto tamirci ile kardeşi adliyede mask
Cinayet zanlısı oto tamirci ile kardeşi adliyede
Genç mühendis yaşam savaşını kaybetti mask
Genç mühendis yaşam savaşını kaybetti
Fabrika işçisi kalbine yenildi mask
Fabrika işçisi kalbine yenildi
Pompalı ile vuruldu hastanede öldü  mask
Pompalı ile vuruldu hastanede öldü 
Anket Koronavirüs ile mücadelede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit'te bir sokak karantinaya alındı! mask
İzmit'te bir sokak karantinaya alındı!
Ev izolasyonuna gönderilen hastalar yurtlarda kalacak mask
Ev izolasyonuna gönderilen hastalar yurtlarda kalacak
Kocaeli'de eczanelerin çalışma saati değişti mask
Kocaeli'de eczanelerin çalışma saati değişti
Kocaeli Valiliği duyurdu tamamen ulaşıma kapatıldı mask
Kocaeli Valiliği duyurdu tamamen ulaşıma kapatıldı
Güne depremle başladılar mask
Güne depremle başladılar
Kocaeli'de fırtına uyarısı verildi! mask
Kocaeli'de fırtına uyarısı verildi!

GALERİ

Polis, uyuşturucu satışı yapan şahsı kıskıvrak yakaladı mask
Polis, uyuşturucu satışı yapan şahsı kıskıvrak yakaladı
Bunu da yaptılar korona virüse muska... mask
Bunu da yaptılar korona virüse muska...
Evden çıkamayanlara seyyar konser mask
Evden çıkamayanlara seyyar konser
Maskesiz market alışverişinde kavga mask
Maskesiz market alışverişinde kavga
TEM Otoyolu sessizliğe büründü mask
TEM Otoyolu sessizliğe büründü
Radyo programcısı korona virüse yakalandı mask
Radyo programcısı korona virüse yakalandı
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL