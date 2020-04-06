İşte Kocaeli'nin bir haftalık uyuşturucu bilançosu!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftadayapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 30 Mart ile 5 Nisan tarihleri arasındaİl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilençalışmalarda14 gram esrar,5 gram skunk, 5 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram metamfetamin, 33 adet uyuşturucu hap ve 190 adet captagon ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 2 gram esrar ele geçirildi.