Kocaman'dan Berat Kandili mesajı

Tüm İslam alemi olarak bu zor günlerde yüreğimizi ferahlatacak mübarek Berat Kandilini tekrar idrak edeceğiz. Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevi feyziyle de bunalan gönüllerimizi aydınlatır, zihinlerimizi berraklaştırır.Berat Kandili, Allah’ın kullarını günahlarından beraat ettirdiği gecedir. Bu nedenle biz Müslümanların bu gecenin faziletini iyi kavraması ve bu fırsatı iyi değerlendirmesi gerekiyor. Çin’den başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19’a karşı tüm insanlık büyük bir sınav vermektedir.

COVİD-19 SALGININDAN KURTULACAĞIZ

Bu mübarek gecede dualarımızı insanlığın bu virüsten kurtulması için etmeliyiz. Allah’ın izni, birlik ve beraberlik içerisinde bu covid-19 salgınından kurtulacağız. Berat Kandili vesilesiyle virüs salgınında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm milletimize baş sağlığı, hastalarımıza da acil şifalar diliyorum.