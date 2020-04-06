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Büyükakın'dan Berat Kandili mesajı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Berat Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajla tüm İslâm âleminin ve hemşerilerinin kandilini tebrik etti ‘’Berat Kandilinde dualarımız insanlığın sağlık ve afiyeti için olsun’’
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç Dr. Tahir Büyükakın, içinde bulunduğumuz üç aylar içerisinde en mübarek gecelerden biri olan ve İslam dünyası için büyük önem taşıyan Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Büyükakın mesajında, “Berat Kandili, Allah’ın kullarını günahlarından beraat ettirdiği gecedir. Bu nedenle biz Müslümanların bu gecenin faziletini iyi kavraması ve bu fırsatı iyi değerlendirmesi gerekmektedir” dedi.

Dünyayı saran Covid-19 virüsüyle amansız bir mücadele içinde bulunduğumuz bu günlerde birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Başkan Büyükakın, şöyle devam etti; “İnsanlık büyük bir virüs salgınıyla karşı karşıyadır. Türkiye ve Kocaeli olarak el ele verdik, ‘Biz bize yeteriz Türkiyem’ diyerek bu hastalıkla amansız bir mücadeleye girdik. Bu mücadelede Rabbimiz yanımızdadır. Yeter ki tedbirlerimizi alalım, bu salgın boyunca evlerimizden çıkmayalım.

GECEMİZ MÜBAREK OLSUN

Bu gece ellerimizi göğe yöneltirken, Rabbimizden insanlığın bu virüsten kurtuluşu için dua edelim. Dualarımızdan fedakârca çalışan sağlık personelimizi, güvenlik güçlerimizi ve kamu kurum ve kuruluşlarında virüsle mücadele eden çalışanlarımızı da eksik etmeyelim.Bu gece vesilesiyle virüs salgınında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm milletimize baş sağlığı dileklerimi iletiyorum, hastalarımıza da acil şifalar diliyorum.Berat Gecemizin; milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için bu virüs belasından kurtuluşa, sağlığa, afiyete ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Gecemiz mübarek olsun.’’

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