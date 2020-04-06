VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih yaptığı son dakika açıklamasında, "Şu ana kadar hem bireysel hem ticari 65 bin müşterimizin 305 milyon liralık kredi kartı borçlarını erteledik. KOBİ, ticari ve kurumsal ölçekte 19 bin müşterimizin 14,5 milyar lira tutarındaki kredisini öteledik" dedi.
Bugün 13:15 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 13:18 TSİ
65 bin kişinin borcu ertelendi!
Corona virüs önlemleri kapsamında birçok banka müşterileri için kolaylık sağlamaya devam ediyor. VakıfBank tarafından yapılan açıklamada 65 bin müşterinin kredi kartı borçlarının ertelendiği ifade edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz