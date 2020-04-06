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Derince Belediyesi çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti

Derince Belediyesi çalışanı Özgür Eryıldırım, coronavirüs nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü İzmit Seka Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Derince Belediyesinde çalışan Özgür Eryıldırım (43) yaklaşık 10 gün önce yüksek ateş, öksürük ve solunum yetmezliği şikayeti ile sağlık ekipleri tarafından, Pandemi hastanesi ilan İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Coronavirüs şüphesi ile tedavi altına alınan Eryıldırım, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Daha önceden Koah ve astım hastalığı bulunan Eryıldırım’ın acı haberi sevenlerini yasa boğdu. Eryıldıırm’ın eşi ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Derince Esentepe Mahallesinde ikamet eden evli ve 2 çocuk babası olan Özgür Eryıldırım’ın cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Bugün 13:40 TSİ - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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Yorumlar

(2)
02

Kerem Şahen - Allah rahmet eylesin, iyi bir insan iyi bir arkadaş!.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Nisan 13:50
01

Kara pençe lakabı Kara - Allah rahmet eylesin sevenlerine sabır ihsan eylesin sevenlerinin başı sağ olsun

Rabbim ailesine virüsten korusun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Nisan 13:50

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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