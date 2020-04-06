Derince Belediyesi çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre Derince Belediyesinde çalışan Özgür Eryıldırım (43) yaklaşık 10 gün önce yüksek ateş, öksürük ve solunum yetmezliği şikayeti ile sağlık ekipleri tarafından, Pandemi hastanesi ilan İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Coronavirüs şüphesi ile tedavi altına alınan Eryıldırım, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Daha önceden Koah ve astım hastalığı bulunan Eryıldırım’ın acı haberi sevenlerini yasa boğdu. Eryıldıırm’ın eşi ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Derince Esentepe Mahallesinde ikamet eden evli ve 2 çocuk babası olan Özgür Eryıldırım’ın cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından toprağa verildi.