Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Derince İlçe Başkanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan, maddi imkansızlıklar yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere yardım kampanyası düzenledi. Mahalle ve köy temsilcikleri aracılığı ile Derince’nin mahalle ve köylerinde 2 bin yardım kolisi dağıtıldı.
Bugün 13:59 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 16:22 TSİ
CHP Derince'den ihtiyaç sahiplerine yardım
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Derince İlçe Başkanlığı, Derince’nin mahalle ve köylerinde 2 bin adet yardım kolisi dağıttı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz