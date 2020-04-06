CHP Derince'den ihtiyaç sahiplerine yardım

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Derince İlçe Başkanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan, maddi imkansızlıklar yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere yardım kampanyası düzenledi. Mahalle ve köy temsilcikleri aracılığı ile Derince’nin mahalle ve köylerinde 2 bin yardım kolisi dağıtıldı.