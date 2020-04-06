Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 14:02 TSİ- Gündem G: Bugün 16:22 TSİ

Asansör yerine merdiven kullanın uyarısı

Darıca Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe farkındalığı oluşturmak adına ilçede bulunan apartman ve sitelerin asansörlerine uyarı levhaları asarak asansör yerine merdiven kullanılmasını istedi
mask

Darıca Belediyesi, tüm dünyayı ve ülkemizi olumsuz etkileyen koronavirüs salgınına karşı örnek tedbirler uyguluyor. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla virüsün ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren oldukça titiz bir çalışma yürüten Darıca Belediyesi, ilçe geneline temizlik ve dezenfekte çalışmalarını yoğunlaştırdı. İhtiyaç sahiplerine gıda kolisi desteğinde de bulunan Darıca Belediyesi, Pazar girişlerinde ücretsiz maske de dağıtırken uygulamalarıyla da dikkat çekiyor.

SAĞLIĞINIZ İÇİN ASANSÖR KULLANMAYIN

Darıca Belediyesi, farkındalık oluşturmak ve sosyal mesafenin önemini vurgulamak için ilçe genelinde bütün mahallelerde site ve apartmanlarda asansörlere uyarı etiketleri yapıştırdı ve vatandaşlardan asansör yerine merdiven kullanmalarını istedi. Asansörlere yapıştırılan uyarı levhasında, "Lütfen sağlığınız için merdivenleri kullanınız. Zorunlu durumlarda asansöre sadece tek kişi binmeniz salgın riskini azaltacaktır" ifadelerine yer verildi.

BIYIK: “SEVDİKLERİNİZ İÇİN EVDE KALIN”

Site yöneticileri ve vatandaşlar uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek Darıca Belediyesi’ne teşekkür ettiler. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da vatandaşlardan asansör yerine merdiven kullanmalarını isteyerek “Darıca Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacında yanındayız. Ekiplerimizle birlikte gece gündüz canla başla çalışıyoruz. Salgın riskini azaltmak için sosyal mesafe kuralına dikkat etmeliyiz. Asansörlere kalabalık binilmemesi adına ve sosyal mesafe konusunda farkındalık oluşturmak için asansörlere uyarı etiketleri yapıştırıyoruz. Darıcalı hemşerilerimize bir kez daha sesleniyoruz. Sevdikleriniz için evde kalın. Bizler seferberlik halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Bugün 14:02 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Hürriyet, meslektaşlarının gününü kutladı mask
Hürriyet, meslektaşlarının gününü kutladı
“Mahalleli bize sahip çıkıyor” mask
“Mahalleli bize sahip çıkıyor”
Büyükşehir’den Sağlık İl Müdürlüğü’ne lojistik destek mask
Büyükşehir’den Sağlık İl Müdürlüğü’ne lojistik destek
Asansör yerine merdiven kullanın uyarısı mask
Asansör yerine merdiven kullanın uyarısı
CHP Derince'den ihtiyaç sahiplerine yardım mask
CHP Derince'den ihtiyaç sahiplerine yardım
Büyükakın'dan Berat Kandili mesajı mask
Büyükakın'dan Berat Kandili mesajı
Anket Koronavirüs ile mücadelede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit’te bir sokak ve bir apartman karantina altına alındı mask
İzmit’te bir sokak ve bir apartman karantina altına alındı
Ev izolasyonuna gönderilen hastalar yurtlarda kalacak mask
Ev izolasyonuna gönderilen hastalar yurtlarda kalacak
Kocaeli'de eczanelerin çalışma saati değişti mask
Kocaeli'de eczanelerin çalışma saati değişti
Kocaeli Valiliği duyurdu tamamen ulaşıma kapatıldı mask
Kocaeli Valiliği duyurdu tamamen ulaşıma kapatıldı
Güne depremle başladılar mask
Güne depremle başladılar
Berberler ilanla evlere gidiyor! mask
Berberler ilanla evlere gidiyor!

GALERİ

Polis, uyuşturucu satışı yapan şahsı kıskıvrak yakaladı mask
Polis, uyuşturucu satışı yapan şahsı kıskıvrak yakaladı
Bunu da yaptılar korona virüse muska... mask
Bunu da yaptılar korona virüse muska...
Evden çıkamayanlara seyyar konser mask
Evden çıkamayanlara seyyar konser
Maskesiz market alışverişinde kavga mask
Maskesiz market alışverişinde kavga
TEM Otoyolu sessizliğe büründü mask
TEM Otoyolu sessizliğe büründü
Radyo programcısı korona virüse yakalandı mask
Radyo programcısı korona virüse yakalandı
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL