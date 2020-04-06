Durmuş: Tahminim Kocaeli’de çok kişi işsiz kaldı

Coronavirüs tedbirleri kapsamında genelge ile işletmelerin faaliyetlerine ara verilmesinin ardından esnaf zor günler yaşıyor. Kira ödemeleri, kredi borçları vb. ödeneklerin yanı sıra evi geçindirmeye çalışan esnaf kara kara düşünürken, yapılan duyurulara göre Türkiye genelindeki 1,9 milyon esnaf mücbir sebep kapsamına alındı; yani vergi ve SGK ödemeleri ertelendi. Ayrıca Halkbank, bugüne kadar faiz destekli kredilerden yararlanmamış olan tüm esnafa 25 bin lira nakit kredi ve 25 bin lira ticari kart desteği verirken Hazine ve Maliye Bakanlığı da pakete katkı sağlıyor.
“ESNAF NE İLE ÖDEYECEK?”
Hem esnafın durumu hem de gelişmeler hakkında konuşan Kocaeli Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, “Ankara’dan kredi dışında bir şeyler bekliyoruz. Kredi konusu var, 6 ay ödemesiz. Esnaf ne ile ödeyecek? Büyükşehir de, İzmit Belediyesi de yardım paketleri hazırlıyor; kimlere gideceklerine dair bilgi verdik. Mesela kantinci esnafı var. Okullar kapalı olunca kıt kanaat geçinen insanlar. Tahminim Kocaeli’de çok kişi işsiz kaldı. ” dedi.
MASKELER ODALARA DAĞITILACAK
Kocaeli Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği ve Kocaeli Terziler Odası işbirliğiyle üretilen maskeler hakkında da konuşan Durmuş, “Maskeleri odalara dağıtacağız. Bakkallar, fırıncılar, taksiciler, pazarcılar devamlı açık. Bu meslek gruplarına destek olacağız maske açısından. Kamu kurumlarından isteyen yerlere de verdik ama genelde odalarımıza dağıtacağız” ifadelerinde bulundu.
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Yorumlar
(2 )
erol demirbek - adi maskeler virüsten koruyamıyormuş. bilenler tv de açıkladı
Hakan - sağlığım tehlikede yinede işyerimi açıyorum. açsam noolcak gelen giden yok sokakta insan yok. kiramı kredimi çekimi nasıl ödeyecem.bilmiyorum
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