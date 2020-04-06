Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 14:27 TSİ- Gündem G: Bugün 14:29 TSİ

Büyükşehir’den Sağlık İl Müdürlüğü’ne lojistik destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü’nün çalışmalarına destek amacıyla personel ve araç görevlendirdi
mask

Koronavirüs salgınına karşı mücadelesini sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmaları kamu kurumlarıyla organize bir şekilde yapıyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü’nün çalışmalarına destek amacıyla personel ve araç görevlendirdi.

KAMU İŞBİRLİĞİ

Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüsün (Covid-19) kentimize yayılmasını engellemek için gece gündüz çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını kamu kurumlarının işbirliği ile sürdürüyor. Bu kapsamda çalışan Kocaeli İl Sağlık müdürlüğü Büyükşehir Belediyesi’nden lojistik destek istedi. Sağlık İl Müdürlüğü’nün isteği Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın tarafından hemen karşılandı.

LOJİSTİK DESTEK

Salgınının önlenmesi ve yayılmasının durdurulması için yürütülen çalışmalarda sağlık personellerine lojistik destek sağlanması amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 16 personel ve 10 araç tahsis etti. Bugün itibariyle çalışmalarına başlayan ekip Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü’nce verilen hizmetleri yerine getirmeye başladı.

Bugün 14:27 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Büyükşehir’den Sağlık İl Müdürlüğü’ne lojistik destek mask
Büyükşehir’den Sağlık İl Müdürlüğü’ne lojistik destek
Büyükakın'dan Berat Kandili mesajı mask
Büyükakın'dan Berat Kandili mesajı
Bakan Ersoy, il müdürleriyle görüştü mask
Bakan Ersoy, il müdürleriyle görüştü
Kocaman'dan Berat Kandili mesajı mask
Kocaman'dan Berat Kandili mesajı
Bakan'dan öğrencilere müjde! Hesaplara yatmaya başladı mask
Bakan'dan öğrencilere müjde! Hesaplara yatmaya başladı
Başkan Sezer, Sebahat teyzeyi mutlu etti mask
Başkan Sezer, Sebahat teyzeyi mutlu etti
Anket Koronavirüs ile mücadelede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit'te bir sokak karantinaya alındı! mask
İzmit'te bir sokak karantinaya alındı!
Ev izolasyonuna gönderilen hastalar yurtlarda kalacak mask
Ev izolasyonuna gönderilen hastalar yurtlarda kalacak
Kocaeli'de eczanelerin çalışma saati değişti mask
Kocaeli'de eczanelerin çalışma saati değişti
Kocaeli Valiliği duyurdu tamamen ulaşıma kapatıldı mask
Kocaeli Valiliği duyurdu tamamen ulaşıma kapatıldı
Güne depremle başladılar mask
Güne depremle başladılar
Kocaeli'de fırtına uyarısı verildi! mask
Kocaeli'de fırtına uyarısı verildi!

GALERİ

Polis, uyuşturucu satışı yapan şahsı kıskıvrak yakaladı mask
Polis, uyuşturucu satışı yapan şahsı kıskıvrak yakaladı
Bunu da yaptılar korona virüse muska... mask
Bunu da yaptılar korona virüse muska...
Evden çıkamayanlara seyyar konser mask
Evden çıkamayanlara seyyar konser
Maskesiz market alışverişinde kavga mask
Maskesiz market alışverişinde kavga
TEM Otoyolu sessizliğe büründü mask
TEM Otoyolu sessizliğe büründü
Radyo programcısı korona virüse yakalandı mask
Radyo programcısı korona virüse yakalandı
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL