Büyükşehir’den Sağlık İl Müdürlüğü’ne lojistik destek

Koronavirüs salgınına karşı mücadelesini sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmaları kamu kurumlarıyla organize bir şekilde yapıyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü’nün çalışmalarına destek amacıyla personel ve araç görevlendirdi.

KAMU İŞBİRLİĞİ

Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüsün (Covid-19) kentimize yayılmasını engellemek için gece gündüz çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını kamu kurumlarının işbirliği ile sürdürüyor. Bu kapsamda çalışan Kocaeli İl Sağlık müdürlüğü Büyükşehir Belediyesi’nden lojistik destek istedi. Sağlık İl Müdürlüğü’nün isteği Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın tarafından hemen karşılandı.

LOJİSTİK DESTEK

Salgınının önlenmesi ve yayılmasının durdurulması için yürütülen çalışmalarda sağlık personellerine lojistik destek sağlanması amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 16 personel ve 10 araç tahsis etti. Bugün itibariyle çalışmalarına başlayan ekip Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü’nce verilen hizmetleri yerine getirmeye başladı.