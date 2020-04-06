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E-ticaret devi 5 bin kişi işe alacak

Dünyayı kasıp kavuran corona virüsü (Covid-19) salgını sebebi ile evlerine kapanan insanlar ihtiyaçlarını karşılamak için yöneldikleri online alışverişlerin sayısında büyük artışa yol açarken, e-ticaret siteleri de siparişleri yetiştirmek adına ek istihdama başladı. E-ticaret platformu Hepsiburada da 5 bin kişilik ek istihdam sağlayacaklarını duyurdu.
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Corona virüsü nedeniyle vatandaşlar online alışverişe yöneldi. Özellikle son dönemde online alışverişlerde büyük artışlar yaşanıyor.  E-ticaret platformu Hepsiburada, Gebze Akıllı Operasyon Merkezi, Hepsijet Lojistik ve Hepsiexpress Cebindeki Market birimlerindeki operasyon ve dağıtım ağında görevlendirmek üzere 2020 yılı sonuna kadar 5 bin kişilik bir ek istihdam sağlayacağını duyurdu

“MÜŞTERİLERİMİZİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Türkiye´ye yatırıma devam ettiklerini vurgulayarak şunları söyledi: “Hepsiburada olarak yeni ürünler, hizmetler, teknolojik çözümler ile yatırım yapmaya ve müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Özellikle, içinden geçtiğimiz bu zor günlerde, Hepsiburada Ailesi olarak, tam bir görev bilinciyle vazifemizi yerine getirmek için tüm gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede, Hepsiburada olarak Akıllı Operasyon Merkezi´miz, Hepsijet ve Hepsiexpress hizmetlerimiz için bu yıl sonuna kadar 5 bin kişilik bir ek istihdam oluşturmayı hedefliyoruz”

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