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Merih ve Paul Pogba takım arkadaşı oluyor

Manchester United, Paul Pogba ile yollarını ayırmaya hazırlanırken, Fransız oyuncunun, Juventus forması giyen De Ligt ile takas edilebileceği iddia edildi.
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Manchester United, Paul Pogba ile yollarını ayırmaya hazırlanırken, Fransız oyuncunun, Juventus forması giyen De Ligt ile takas edilebileceği iddia edildi. Sakatlık sonrası milli oyuncumuz Merih Demiral'ın da Juventus 11'ine tam anlamıyla yerleşmesi bekleniyor. Manchester United, yaz aylarında Fransız yıldızı Paul Pogba ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. The Sun'ın haberine göre corona virüs etkisiyle düşmesi muhtemel bonservis ücretleri nedeniyle Solskjaer, Fransız oyuncu karşılığında kullanabileceği bir ismi takasla kadroya katmak istiyor.

FORMAYI MERİH KAPTI

Real Madrid ve Juventus'un ciddi şekilde ilgilendiği Pogba için Ada ekibi, Juventus'tan Matthijs de Ligt istemeye hazırlanıyor. Büyük beklentilerle geldiği Juventus'ta formayı Merih Demiral'a kaptıran De Ligt, milli oyuncumuzun sezonu kapatması ile yeniden 11'e yerleşmişti.

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