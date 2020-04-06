Efsaneler 'soğutma'k istemiyor!

İlimizde son yıllarda yapılan halı saha turnuvalarında kazandığı kupalarla dikkat çeken EFSANELERİN TAKIMI BFM Soğutma takımı, turnuvaların iptal olması ve halı sahaların kapanmasından dolayı futboldan uzak kalmasının üzüntüsünü yaşıyor

DİAMOND’U BİRİNCİ BİTİRDİ

2019 yılı Kocaeli Olgunlar Turnuvası Genç Olgunlar kategorisinde şampiyonluğa ulaşan BFM Soğutma, son yapılan TURKUAZ Futbol Turnuvası Diamond Lig’i de 1. sırada tamamlamayı başarmıştı. Bu 2 turnuvada kadrosunda Kocaelispor’un eski efsane futbolcularından Engin Öztonga, Haydar Koç, Yaşar Aydın, Hüseyin Karakayış ile Burak Uzuner ve Mehmet Açık gibi ilimiz futbolunun tanınmış isimlerini bulunduran BFM Soğutma, firma ortağı Melih Çetinkaya önderliğinde adından sıkça söz ettirdi.

ENGİN İLE UZUNER İLE EVDE ANTRENMAN YAPACAKLAR

Turkuaz Turnuvası’nı 1. sırada tamamladıktan sonra, yeni yapılacak turnuvalar için hazırlıklarına başlayan BFM Soğutma takımı, Korona Virüsü nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldı. Firma yetkililerinden Melih Çetinkaya “Turnuvalarda yakaladığımız başarı sonrasında oyun ve arkadaşlık olarak iyi bir ekip olduk. Hafta içi yaptığımız maçlarla formumuzu koruyorduk. Ancak virüsün çıkmasının ardından maçlarımıza ara vermek zorunda kaldık. Tuncay Daylan arkadaşımız tarafından düzenlenecek olan Dostluk Turnuvası ve Körfez’de düzenlenen Altın Kiraz Turnuvası için hazırlık yapmaya başlamıştık. Ancak şu an için hiç bir şey belli değil. Uzun zamandır halı sahaya çıkmamak, topa dokunmamak bizim için kötü oldu. Sürece göre önümüzdeki günlerde yol haritamızı belirleyebiliriz. Evde antrenman sistemine de geçebiliriz. Biliyorsunuz bizim takımda Engin Öztonga ve Burak Uzuner gibi başarıyla antrenörlük yapan arkadaşlarımız var. Onların önderliğinde evde antrenman programı gerçekleştirebiliriz” dedi.

FUTBOLSUZ HAYAT ÇOK ZOR

Takımın kurulmasına öncülük eden Mehmet Açık da, “Yıllardır halı sahalarda çok sayıda turnuvaya katıldım. Başarılı olduğumuz dönemlerde oldu. Son yıllarda BFM takımı ile iyi bir hava yakaladık. Önümüzdeki turnuvalara hazırlanıyorduk. Ancak Korona günleri nedeniyle futbol maçlarımıza ara vermek zorunda kaldık. Yaklaşık 1 aydır top oynamıyorum. Belki de bu dönem benim futboldan uzak kaldığım en uzun dönem olacak. Ancak bir çözüm bulmamız gerekiyor. Çünkü futbolsuz hayat çok zor” diyerek, Engin Öztonga'nın asistlerini özlediğini belirtti.