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“Mahalleli bize sahip çıkıyor”

İzmit 42 Evler Mahallesi Kahya Kadın Caddesi’nde hizmet veren Aydın Market’in sahibi İsmail Aydın, “Ulusal marketlerle rekabet edebileceğimize inanıyorum. Mahalleli bize sahip çıkıyor, biz de onlara en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz” dedi

Cihan Baylan
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“Bizi Size Ulaştıranlar” adlı yazı dizimizin bugünkü konuğu İzmit 42 Evler Mahallesi Kahya Kadın Caddesi No:18 adresinde hizmet veren Aydın Market’in sahibi İsmail Aydın. 30 yıldır esnaflık yaptığını ifade eden 43 yaşındaki Aydın, işlerinin iyi gittiğini dile getirerek ulusal marketlerle rekabet edebileceklerini söyledi. Öte yandan mahallede en çok ulaşım sıkıntısı yaşadıklarını ifade etti.

ULUSAL MARKETLER  

İsmail Aydın, “30 yıllık esnafız, işlerimiz çok şükür iyi gidiyor. Biz ulusal marketlerle rekabet edebileceğimize inanıyoruz. Müşterilerimiz bizden çok memnun, mahalleli bize sahip çıkıyor, biz de onlara en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

ULAŞIM SORUNU

Devamında mahallenin sorunlarına değinen Aydın, “42 Evler Mahallesi’nde en çok ulaşımla ilgili sorun yaşıyoruz. Toplu taşıma araçlarının daha sık aralıklarla ulaşım sağlamasını istiyoruz. Özellikle mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde sefer sayılarının arttırılmasını istiyoruz” diye konuştu.

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Muhabir Cihan Baylan

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