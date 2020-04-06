Hürriyet, meslektaşlarının gününü kutladı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Mesajında Hürriyet, “Adaletin uygulanması, birey hak ve özgürlüklerin savunulmasında önemli görevler üstlenen avukatlarımız, çağdaş hukuk sisteminin ve demokrasinin ayrılmaz bir parçasıdır. Yargının bağımsız olmadığı bir toplumda demokrasinin de olamayacağını bilmek gerekmektedir. Hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı ülküsünü egemen kılma yolunda yıllardır verdikleri mücadele için meslektaşlarımı tebrik ediyor, mesleklerini esenlikle icra edecekleri bir gelecek dileyerek, 5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutluyorum. Saygılarımla” ifadelerine yer verdi.