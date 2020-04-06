Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 14:50 TSİ- Gündem G: Bugün 14:52 TSİ

Hürriyet, meslektaşlarının gününü kutladı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Avukatlarımız, çağdaş hukuk sisteminin ve demokrasinin ayrılmaz bir parçasıdır” dedi
mask

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Mesajında Hürriyet, “Adaletin uygulanması, birey hak ve özgürlüklerin savunulmasında önemli görevler üstlenen avukatlarımız, çağdaş hukuk sisteminin ve demokrasinin ayrılmaz bir parçasıdır. Yargının bağımsız olmadığı bir toplumda demokrasinin de olamayacağını bilmek gerekmektedir. Hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı ülküsünü egemen kılma yolunda yıllardır verdikleri mücadele için meslektaşlarımı tebrik ediyor, mesleklerini esenlikle icra edecekleri bir gelecek dileyerek, 5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutluyorum. Saygılarımla” ifadelerine yer verdi.

Bugün 14:50 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
“Mahalleli bize sahip çıkıyor” mask
“Mahalleli bize sahip çıkıyor”
Büyükşehir’den Sağlık İl Müdürlüğü’ne lojistik destek mask
Büyükşehir’den Sağlık İl Müdürlüğü’ne lojistik destek
Büyükakın'dan Berat Kandili mesajı mask
Büyükakın'dan Berat Kandili mesajı
Bakan Ersoy, il müdürleriyle görüştü mask
Bakan Ersoy, il müdürleriyle görüştü
Kocaman'dan Berat Kandili mesajı mask
Kocaman'dan Berat Kandili mesajı
Bakan'dan öğrencilere müjde! Hesaplara yatmaya başladı mask
Bakan'dan öğrencilere müjde! Hesaplara yatmaya başladı
Anket Koronavirüs ile mücadelede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit'te bir sokak karantinaya alındı! mask
İzmit'te bir sokak karantinaya alındı!
Ev izolasyonuna gönderilen hastalar yurtlarda kalacak mask
Ev izolasyonuna gönderilen hastalar yurtlarda kalacak
Kocaeli'de eczanelerin çalışma saati değişti mask
Kocaeli'de eczanelerin çalışma saati değişti
Kocaeli Valiliği duyurdu tamamen ulaşıma kapatıldı mask
Kocaeli Valiliği duyurdu tamamen ulaşıma kapatıldı
Güne depremle başladılar mask
Güne depremle başladılar
Kocaeli'de fırtına uyarısı verildi! mask
Kocaeli'de fırtına uyarısı verildi!

GALERİ

Polis, uyuşturucu satışı yapan şahsı kıskıvrak yakaladı mask
Polis, uyuşturucu satışı yapan şahsı kıskıvrak yakaladı
Bunu da yaptılar korona virüse muska... mask
Bunu da yaptılar korona virüse muska...
Evden çıkamayanlara seyyar konser mask
Evden çıkamayanlara seyyar konser
Maskesiz market alışverişinde kavga mask
Maskesiz market alışverişinde kavga
TEM Otoyolu sessizliğe büründü mask
TEM Otoyolu sessizliğe büründü
Radyo programcısı korona virüse yakalandı mask
Radyo programcısı korona virüse yakalandı
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL