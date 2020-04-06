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Kuzey Marmara Otoyolunda sıkı denetim

İçişleri Bakanlığının genelgesine göre coronavirüs tedbirleri kapsamında Kuzey Marmara Otoyolundan izin verilen istisnalar hariç Kocaeli iline şehirlerarası araç giriş çıkışı yasağı başladı

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın coronavirüs ile mücadelede açıkladığı yeni tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak'ta 3 Nisan gece yarısından itibaren tüm giriş ve çıkışlar 15 gün süreyle durduruldu. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik Ekiplerince Jandarma sorumluluk alanlarında bulunan 11’i ana yollar, 15’i ise köy yolları olmak üzere 24 saat esasına göre çalışmalar devam ediyor.

GERİ ÇEVRİLDİ

Kuzey Marmara Otoyolundan izin verilen istisnalar hariç Kocaeli iline şehirlerarası araç giriş çıkışı yasağı başladı. Türkiye’de Jandarma’nın sorumluluğunda tek otoyol olan Kuzey Marmara Otoyolu Gebze Balçıklar Gişesi, Dilovası Mermerciler Gişesi, Körfez Sevindikli Gişeleri olmak üzere toplam 10 ilçe 26 noktada Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca giriş ve çıkışlar kapatıldı. Öte yandan Jandarma ekipleri sürücülerin ateşlerini kontrol ederek, maske ve eldiven takmayan vatandaşları uyardı. Şehre girmek isteyen araçlar kabul edilmezken şehirden çıkmak isteyen araç sürücüleri ise tekrar geri çevrildi.

Bugün 14:56 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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