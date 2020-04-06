Türkiye Faal Futbol hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Şube başkanı Avukat Özhan Kurt “Biz Avukatlar, adaletin tecellisine katkıda bulunmak suretiyle toplumsal barışın korunmasına ve devamına hizmet ederek çok önemli ve kutsal bir görev icra etmekteyiz. Meslek kuralları ve etik ilkelere bağlı kalarak, mesleğin onur ve saygınlığını gözeterek, meslek hayatına devam eden tüm meslektaşlarımın 5 Nisan Avukatlar gününü kutluyoruz. Bu vesile ile başta görevlerini yaparken şehit edilen meslektaşlarım olmak üzere, ebediyete intikal etmiş tüm meslektaşlarımı saygı ve dua ile yad ediyorum” dedi.
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Hakemlerimiz de avukatlar gününü kutladı
Türkiye Faal Futbol hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Şube başkanı Avukat Özhan Kurt Avukatlar Günü'nü kutladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz