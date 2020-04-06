Kocaeli futbolunun son yıllarda yetiştirdiği önemli isimlerden olan ve halen futbol yaşantısını Yuvacık’ta sürdüren kaptan Harun Eren, açıklamalarda bulundu. Evde kalıp spor yapan Harun “Futbol hayatımda oynadığım en iyi kadroydu. Güngören ile 2.Lig’de şampiyon olduğumuz senenin bir sonraki senesi PTT 1. Lig sezonu kadromuz. Ayaktakiler: kaleci Denizlili Süleyman Küçük. oynadığım en iyi stoper İbrahim Arıkan, Hakan Arslan (Sivasspor kaptanı), Celal Aras ve ben. Oturanlar: Şenol, İsmail Semih Türe, İlkay Turan Kuş ağabeyim (maestro). Kadroda bir tek Abdullah ağabeyim eksik. O da gördüğüm en iyi stoperlerden biriydi. Böylesi günlerde en güzel şey, anılara dalmak ve yaşantımızı bir kez daha dikkatle gözden geçirmektir” dedi.
06 Nisan 2020- Spor
Harun Eren: Anılara sarıldık
Kocaeli futbolunun son yıllarda yetiştirdiği önemli isimlerden olan ve halen futbol yaşantısını Yuvacık’ta sürdüren kaptan Harun Eren, açıklamalarda bulundu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz