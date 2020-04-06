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Hakan Arıkan formaya hasret

Hes Kablo Kayserispor’un Kocaelilisi olan ve sezon başında kadrosuna kattığı tecrübeli kaleci Hakan Arıkan, bu sezon forma giyemedi.
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Hes Kablo Kayserispor’un Kocaelilisi olan ve sezon başında kadrosuna kattığı tecrübeli kaleci Hakan Arıkan, bu sezon forma giyemedi. Sezon başında Gençlerbirliği takımından ayrılarak Hes Kablo Kayserispor ile anlaşan kaleci Hakan Arıkan, geride kalan 26 hafta sürecinde forma giyemedi. Sarı Kırmızılı takım ile sözleşmesi 31 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek olan 38 yaşındaki Karamürselli tecrübeli kaleci, 2019-2020 sezonunda ne Süper Lig ne de Türkiye Kupası maçlarında görev alamadı. Karamürselspor, İlimtepe Kullar 1975 Spor, Kocaelispor, Osmanlıspor, Beşiktaş, Mersin İdman Yurdu, Antalyaspor, Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Hes Kablo Kayserispor gibi takımlarda forma giyen 38 yaşındaki başarılı kaleci, kariyerinde birbirinden önemli maçlarda görev yaptı.

HAKAN ARIKAN’IN KARİYERİ:

Türkiye Süper Kupa: 1 maç

Türkiye Kupası: 30 maç

Süper Lig: 155 maç

TFF 1.Lig: 90 maç

Özel Turnuva: 1 maç

Özel Maçlar: 1 maç

Avrupa Şampiyonası: 3 maç

U21 Ligi: 50 maç

Bugün 15:13 TSİ - Spor

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