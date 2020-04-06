Hakan Arıkan formaya hasret

Hes Kablo Kayserispor’un Kocaelilisi olan ve sezon başında kadrosuna kattığı tecrübeli kaleci Hakan Arıkan, bu sezon forma giyemedi. Sezon başında Gençlerbirliği takımından ayrılarak Hes Kablo Kayserispor ile anlaşan kaleci Hakan Arıkan, geride kalan 26 hafta sürecinde forma giyemedi. Sarı Kırmızılı takım ile sözleşmesi 31 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek olan 38 yaşındaki Karamürselli tecrübeli kaleci, 2019-2020 sezonunda ne Süper Lig ne de Türkiye Kupası maçlarında görev alamadı. Karamürselspor, İlimtepe Kullar 1975 Spor, Kocaelispor, Osmanlıspor, Beşiktaş, Mersin İdman Yurdu, Antalyaspor, Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Hes Kablo Kayserispor gibi takımlarda forma giyen 38 yaşındaki başarılı kaleci, kariyerinde birbirinden önemli maçlarda görev yaptı.
HAKAN ARIKAN’IN KARİYERİ:
Türkiye Süper Kupa: 1 maç
Türkiye Kupası: 30 maç
Süper Lig: 155 maç
TFF 1.Lig: 90 maç
Özel Turnuva: 1 maç
Özel Maçlar: 1 maç
Avrupa Şampiyonası: 3 maç
U21 Ligi: 50 maç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz