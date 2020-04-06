İzmit Belediyesi, hem temizlik hem sağlık üretiyor

Koronavirüse karşı adeta seferberlik ilan eden ve bu konuda birçok çalışmaya imza atan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in Mehmet Ali Paşa Gençlik Merkezi’nde kurduğu dikimevi, öncelikle sağlık kuruluşlarına dağıtılmak üzere on binlerce adet anti bakteriyel maske üretimine önceki hafta başladı. Üretim ve paketleme işlemlerinde sadece gönüllü kadınların çalıştığı Dikimevi’nde steril ve siper maske üretimi tüm hızıyla devam ederken, sağlık çalışanlarının ardından geçtiğimiz hafta sonu da pazar yerleri ve kentin farklı noktalarında vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı yapıldı.

BİNLERCE MASKE ÜRETİLDİ

Kendi kaynaklarıyla ürettiği maskelerin dağıtımını sürdüren İzmit Belediyesi’nin, 50 bin adet üretmeyi planladığı steril maskelerden 25 Mart’tan Dikimevinde bugüne kadar binlerce maske üretilip, maskelerinin tamamının dağıtıldığı öğrenildi. İlk siperli maske üretimine de 25 Mart’ta başlandığı duyurulurken, bugüne dek üretilen yüzlerce siper maskenin tamamı dağıtılmış durumda. 29 Mart’ta ilk ameliyat bonesi üretimine başlayan İzmit Belediyesi, ürettiği yüzlerce bonenin de dağıtımını yaptı.

HÜRRİYET, ÜRETİMİN BAŞINDA

Üretim ve paketleme işlemlerinde sadece gönüllü olan emekçi kadınların çalıştığı Dikimevi’ndeki ilk üretimi, Başkan Hürriyet de başında durarak yerinde inceledi. Üretim için gerekli makine ve teçhizatı oluşturan İzmit Belediyesi sıhhi maske kumaşı olarak nano teknoloji ile üretilen Nonwoven kumaşını kullanıyor. Anti bakteriyel özelliği bulunan kumaştan yapılan maskeler aynı zamanda, İzmit Belediyesi Dikimevi’nin ürettiği ilk ürünler oldu. İzmit Belediyesi steril maske üretiminin ardından, sağlık çalışanlarının talebi üzerine karantinada kullanabilmeleri amacıyla bone ve önlük üretimini de başlattı. Üretilen bone ve önlüklerin dağıtımı da tüm hızıyla sürüyor.

STERİL MASKEDEN SONRA SİPER MASKE

Sıhhi maske kumaşı olarak nano teknoloji ile üretilen Nonwoven kumaşı kullanılırken, maske, bone ve önlük üretimiyle sağlık personeline büyük destek veren İzmit Belediyesi, ardından başlattığı PLA olarak adlandırılan sağlıklı ve güvenli bir malzemeden elde edilen siper maske üretimini sürdürüyor. Kendi atölyelerinde salgına karşı sağlık üreten İzmit Belediyesi, siper maskeleri de öncelikle sağlık çalışanlarına tahsis ediyor. Sağlık çalışanları dışında sürekli sahada olan basın mensuplarına da dağıtılan siperli maskeler, ihtiyaç dahilinde üretilip dağıtılmaya devam ediliyor.

ÜCRETSİZ DAĞITILIYOR

Geçtiğimiz cuma gecesi yayınlanan genelge gereği, halkın yoğun olarak kullandığı pazar yerleri, marketler, işyerlerine maskesiz girişlerin yasaklanması üzerine anında harekete geçen İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, ertesi sabahtan itibaren Doğu Kışla Cumartesi Pazarı, Kuruçeşme merkez, İzmit Yürüyüş Yolu, Bekirdere başta olmak üzere, kentin birçok noktasında belediyenin ürettiği maskeleri vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

PAZAR YERLERİNDE ATEŞ ÖLÇÜMÜ

Koronavirüse karşı sıkı tedbirler uygulayan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, pazar yerlerine girişlerde ateş kontrolü yapılmasına da öncülük etti. Vatandaşların en yoğun olarak bulunduğu bölgelerden pazar yerlerine girişler İzmit Zabıtası tarafından kontrollü olarak sağlanırken, 65 yaş üstü vatandaşlar ve 20 yaş altı genç ve çocukların pazar yerlerine girişi engellendi. Pazara giren vatandaşlara vücut ısısı kontrolü yapılırken, yine girişlere kurulan dezenfektan otomatları ile vatandaşların pazarları sağlıklı bir şekilde yapmaları sağlandı.

ESNAFA MASKE VE ELDİVEN DAĞITILDI

Türkiye’de koronavirüs vakasının ortaya çıktığı ilk günden itibaren tedbiri elden bırakmayan İzmit Belediyesi, ilk olarak ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirmeye başladı. Dezenfekte çalışmalarının yanı sıra belediye ekipleri, birçok mahalleyi ziyaret ederek esnafa steril maske ve eldiven dağıtımı yaptı. Öte yandan Doğu Kışla Parkı mevkiinde kurulan Perşembe ve Cumartesi Pazarı’nda da pazarcı esnafına, simitçi ve diğer esnafa da maske ve eldiven dağıtarak esnafı koronavirüs konusunda bilgilendirdi.

FEDAKÂRCA ÇALIŞMA

Koronavirüs vakalarının ülkemizde ilk görüldüğü andan itibaren İzmit’in her mahallesinde sokak sokak dezenfekte, ilaçlama, köpükleme çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri gece gündüz büyük bir özveriyle yoğun mesai harcıyor. Belediye ekipleri tarafından İzmit merkezi, tüm köy ve mahallelerde yüzlerce kilometre yol yıkaması, 4 bin 500 çöp konteynırı ve 21 pazar alanının dezenfekte işlemi ve 400'den fazla parkın ilaçlanma çalışması yapıldı. İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeler sonrası virüsten etkilenmesi muhtemel olan çalışanlarını derhal izne çıkaran ve bu yoğun süreçte yarı personel ile koronavirüs ile mücadele eden İzmit Belediyesi, buna rağmen gece gündüz çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor.

DURAKSIZCA ÇALIŞAN PERSONELE MORAL PRİMİ

Tüm süreci makamda değil sahadaki çalışanlarla alanda koordine eden İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet halkın bir kez daha gönlünü fethetti. Başkan Hürriyet, sahada halk sağlığı için gece gündüz çalışan belediye personeline moral primi vereceklerini de açıkladı. Tüm dünyanın adeta evlerine kapandığı süreçte gece gündüz sokakta vatandaşlar için mücadele eden personele, önümüzdeki günlerde Başkan Hürriyet moral primi verecek.

HERKES İŞÇİ ÇIKARIRKEN, İZMİT BELEDİYESİ PERSONEL ALACAK

İzmit Belediyesi bu zorlu süreçte ayrıca istihdama katkı vermek ve koronavirüsle mücadeleyi daha etkin kılmak adına temizlik personeli alacağını açıkladı. Üretimi durma noktasına getiren koronavirüs sebebi ile işsiz kalan birçok İzmitli gözlerini çevirdiği yeni personel alımı haberi ile adeta moral buldu. Ardından yine mücadele kapsamında personel alımı taleplerini bir bir açıklayan İzmit Belediyesi, geçici süreli elektrik teknisyeni, seramik ve sıva ustası, sıhhi tesisatçı ve sosyal destek hizmetleri saha personeli alımını duyurdu. Belediye koronavirüse karşı tedbir kapsamında başvuruları, yalnızca kariyer.izmit.bel.tr adresinde kabul ediyor.

BELEDİYE İHTİYAÇLARI KARŞILIYOR

İzmit belediyesi tüm sokaklarda, taksi duraklarında, eczanelerde, dükkanlarda, aile sağlığı merkezlerinde, kurum binalarında, muhtarlıklarda, parklarda, duraklarda, oturma alanlarında, açık ve kapalı alanlarında ve daha birçok bölgede dezenfekte işlemlerini son hız sürdürmeye devam ediyor. Temizlik çalışmalarının yanı sıra, dükkanını açmak zorunda kalan esnafa ve pazarcılara da kendi ürettiği steril maskeleri ve eldiven dağıtıyor.

65 YAŞ ÜSTÜNÜN EVİNE HİZMET GİDİYOR

İzmit Belediyesi ekipleri evden çıkamayan yatalak engelli vatandaşları her gün ziyaret ederek ücretsiz olarak ekmek ihtiyacını da karşılıyor. Belediye ekipleri, kendilerine ulaşan ve dışarı çıkma yasağı 65 yaş üstü vatandaşlarında istekleri doğrultusunda ev alışverişlerini yaparak teslim ediyor, maaş çekme işlemlerini ve ilaç teminlerini de sağlıyor.

EKONOMİK PAKETLER İLE ESNAFIN YÜZÜ GÜLDÜ

Sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket eden İzmit Belediyesi aile hekimlerine kiraladığı yerlerden, belediyeye ait olan büfelerden, taksi duraklarından, pazar yerlerinden ve simitçilerden 3 ay kira almayacaklarını açıklayarak, bir kez daha diğer belediyelere örnek oldu. İzmit Belediyesi bu zor süreçte iş yapamayan ya da kepenk indiren esnafa da destek verdi. İzmit Belediyesi’nin esnaflardan 3 ay boyunca işgaliye vergisi almayacağını duyurması büyük kent dayanışmasının en güzel örneği olarak nitelendirildi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA GIDA VE ÇAMAŞIRHANE DESTEĞİ

Bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarını da unutmayan İzmit Belediyesi her gün akşam saatlerinde 11’den fazla hastaneye bağışıklığı güçlü tutan meyve, kefir, yoğurt, kuruyemiş, çikolata gibi çeşitli gıdaları ulaştırıyor. Tüm bunların yanı sıra birçok hasta ile temasta bulunan sağlık çalışanlarının mesaileri boyunca giydikleri kıyafetleri eve götürmek istememeleri üzerine çözüm üreten İzmit Belediyesi çamaşırhane açmak için kolları sıvadı. En kısa sürede hizmete girmesi için yoğun mesai harcanan çamaşırhaneyi sağlık çalışanları mesaileri sonrasında gönül rahatlığı ile kullanabilecek ve kendi evlerine kıyafetleri üzerinden virüs taşımaları engellenecek.

PSİKO-SOSYAL DESTEK HATTI DEVREDE

Toplum psikolojisinin büyük ölçüde etkilendiği bu süreçte İzmit Belediyesi kurduğu psiko-sosyal destek hattı ile telefon üzerinden sosyal hizmet uzmanları ile halkı buluşturarak psikolojik destek sağlamaya da başladı. Uzmanlar virüs dışında vatandaşı moral noktasında da desteklemek gerektiğini belirtirken, İzmit Belediyesi bu konudaki çalışmasıyla da tüm belediyelere örnek oldu.

GÜLÜMSE TV İLE VATANDAŞA MORAL

Öte yandan tüm bu desteklerin yanında evlerinden çıkamayan vatandaşlar için İzmit Belediyesi yeni kurduğu Gülümse TV adlı kanal üzerinden sosyal medyada ‘Korona Günlerinde Sanat’ adlı projesiyle profesyonel tiyatro oyuncularının performansıyla gösteri, söyleşi, konser ve çocuklar için kukla gösterisi hazırlayarak canlı yayına geçti. Sokaklardaki huzursuz sessizlik içinde çözüm üreten İzmit Belediyesi, tüm önlemleri alarak sokak sanatçılarının performanslarıyla mahallelerde müzik gösterileri düzenliyor. Bu güzel dayanışmaya balkonlarından eşlik eden vatandaşlar karantina günlerinde büyük moral buluyor.

4 TESİS BARINMA VE GIDA İHTİYACI İÇİN HAZIR HALE GETİRİLDİ

İzmit Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait olan, Serdar Mahallesi’nde bulunan Şehit Ramazan Şahinkaya Kültür Merkezi, Kuruçeşme Fatih Mahallesi’nde bulunan Erol Olçok Kültür Merkezi, Orhan Mahallesi’nde bulunan Necati Gençoğlu Kültür Merkezi ve Kocatepe Mahallesi’nde Kuruçeşme Spor Tesislerinin, koronavirüs nedeniyle gerek evsiz vatandaşlarımız, gerekse bulaş tedirginliği nedeniyle eve gitmek istemeyen ve barınma ihtiyacı duyan sağlık çalışanları için gıda ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tamamen hazır hale getirdi. İçinde duştan, mutfağa, yatakhanelerden, yemekhaneye herşeyin bulunduğu söz konusu tesisler, istenildiği an kullanıma hazır duruma getirildi.

SOKAKTAKİ DOSTLARIMIZI DA UNUTMADI

İzmit Belediyesi, koronavirüs ile mücadeleyi son hız sürdürürken sokaklardaki hayvan dostlarımızı da unutmadı. ‘Evde Kal’ çağrısı ile boşalan sokaklarda besin ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan sokak hayvanlarının yardımına İzmit Belediyesi ekipleri koştu. İzmit Belediyesi ekipleri, geçtiğimiz haftadan bu yana düzenli olarak yemek ve su ihtiyaçlarını karşıladıkları sokaklardaki dostlarımızın ihtiyaçlarını gidererek, onları da yalnız bırakmadı.

HÜRRİYET: BİRLİKTE YENECEĞİZ

Mücadelenin en başından beri sahada ekiplerle beraber mesai harcayarak, “Koronavirüse karşı hep birlikte mücadele edecek ve bu illeti hep birlikte yeneceğiz” diyen İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Bu süreçte vatandaşlarımız lütfen evlerinde kalsın. Kimse merak etmesin. İzmit Belediyesi de tüm sağlık kuruluşları ve diğer kurumlar da vatandaşlarımız için seferber olmuş durumda. Hepimiz üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Bu virüsü birlikte yeneceğiz. Bu kötü günleri hep birlikte, dayanışmayla geride bırakacağız” dedi.