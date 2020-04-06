Hizmet-İş Sendikası başkanından başsağlığı mesajı

Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube başkanı Ersoy; Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizide etkisi altına alan covid-19 salgını dolayısıyla, ilimiz ve ilçelerimizde halkımıza hizmet sunmak için salgına rağmen gece gündüz çalışan tüm belediye emekçilerine teşekkür ediyorum. Bu gün böylesi vefakarca çalışan ve 20 gündür hastanede tedavi gören Derince belediyesi şirketi çalışanı Özgür Eryıldırım’ın vefat etmiş olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum.

TEŞEKKÜR EDİYORUM

İşverenlerimizle beraber bu zorlu süreçte çalışanlarımızın iş sağlığı güveliği önlemlerine daha çok dikkat ederek, çalışma sahasını çalışan kişiler için daha minimize ederek risk oranını en düşük seviyeye düşürmek için çalışıyoruz. Böylesi bir günde insanlığa hizmet etmek için dışarda zorlu şartlarda çalışan tüm emekçilere teşekkür ediyorum”dedi.

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