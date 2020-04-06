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Kocaelili kadınlardan ‘evde kal’ çağrısı

Coronavirüs nedeniyle Kocaelili kadınlar ‘Evde kal’ çağrısında bulundu. Kadınlar hep bir ağızdan, “En iyi tedbiri kadınlar bilir. COVID-19 yok edicileri” dedi

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Dünyada ve ülkemizde çok sayıda kişinin ölümüne yol açan Coronavirüs nedeniyle Kocaelili kadınlar “En iyi tedbiri kadınlar bilir. COVID-19 yok edicileri” diyerek vatandaşa ‘Evde kal’ çağrısında bulundu. Kocaelili araştırmacı ve yazar Müge Uçar’ın öncülüğünde gerçekleştirilen video buluşmasına Körfez Belediye Meclis Üyesi Ayşe Hacet Aşar, KENTKA Başkanı Tuğba Şensoy, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün eşi Hatice Söğüt, MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Hicran Bozkurt, Albay İlköğretim Okulu Müdürü Selila Karagülle Çelik, STK temsilcileri, mimar, ressam ve sağlık çalışanları katılım sağladı. 

“KADINLARIN ELİNDEN KİM KORUR”

“En iyi tedbiri kadınlar bilir”, “Biz bu ülkenin kadınları olarak hijyene ve tedbirlere tüm dünya kadınlarından daha çok önem veririz”, “Bu eller sizi korur da Corona’yı ülkemin kadınlarının elinden kim korur” şeklinde cümlelerin kurulduğu videonun devamının geleceği öğrenildi.

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Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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