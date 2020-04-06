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Kale Okulları’ndan 50 Bin Öğrenciye Sınav

Kale Okulları öğrencilerine eğitimde aksaklık yaşatmamak adına haftasonları deneme sınavları gerçekleştiriyor, Marmara bölgesindeki 50 bin öğrenciye sınav yapan Kale Okulları velileri de iş birliği içerisine dahil ederek sınav ambiyansını yaşattı
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Kale Okulları tüm Marmara bölgesindeki 50 bin öğrenciye deneme sınavı yaptı. Bu süreçte sorun yaşayan öğrenciler için ekstra saatler ekleyerek sınava dahil edilmelerini sağladı. Sınava öğrencilerle birlikte velilerde iş birliği icerisine girerek sınav ambiyansını yaşattı.

Kocaeli Kale okulları cumartesi ve pazar günleri deneme sınavları olacağının bilgisini verdi.

Bugün 16:12 TSİ - Eğitim

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