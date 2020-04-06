Kale Okulları’ndan 50 Bin Öğrenciye Sınav

Kale Okulları tüm Marmara bölgesindeki 50 bin öğrenciye deneme sınavı yaptı. Bu süreçte sorun yaşayan öğrenciler için ekstra saatler ekleyerek sınava dahil edilmelerini sağladı. Sınava öğrencilerle birlikte velilerde iş birliği icerisine girerek sınav ambiyansını yaşattı.
Kocaeli Kale okulları cumartesi ve pazar günleri deneme sınavları olacağının bilgisini verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz