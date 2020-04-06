Fatma Kaplan Hürriyet Kocaelispor aşkı aşıladı!

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, milletvekilliği döneminde de, belediye başkanlığı döneminde de her zaman maddi ve özellikle de manevi olarak Kocaelispor’un yanında yer aldı. Kocaelispor sinerjisini yeniden harekete geçiren, bu kentin sembolü olan Kocaelispor markasını yeniden parlatan başkan Hürriyet, Kocaelispor’un unutulan tarihine de sahip çıkarak, gelecek için bir meşale yaktı.