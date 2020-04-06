Fatma Kaplan Hürriyet Kocaelispor aşkı aşıladı!

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, milletvekilliği döneminde de, belediye başkanlığı döneminde de her zaman maddi ve özellikle de manevi olarak Kocaelispor’un yanında yer aldı. Kocaelispor sinerjisini yeniden harekete geçiren, bu kentin sembolü olan Kocaelispor markasını yeniden parlatan başkan Hürriyet, Kocaelispor’un unutulan tarihine de sahip çıkarak, gelecek için bir meşale yaktı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz