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Dün 22:00 TSİ- Spor

Fatma Kaplan Hürriyet Kocaelispor aşkı aşıladı!

Fatma Kaplan Hürriyet’in önce İzmit Belediye başkan adayı ve devamında başkan olmasının ardından, kentte adeta Kocaelispor rüzgârı esmeye başladı. Hürriyet başkan olduktan sonra takımın yükselişe geçmesi, taraftar arasında ‘Kocaelispor’a Kaplan Dokunuşu’ yorumlarının yapılmasına neden oldu
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, milletvekilliği döneminde de, belediye başkanlığı döneminde de her zaman maddi ve özellikle de manevi olarak Kocaelispor’un yanında yer aldı. Kocaelispor sinerjisini yeniden harekete geçiren, bu kentin sembolü olan Kocaelispor markasını yeniden parlatan başkan Hürriyet, Kocaelispor’un unutulan tarihine de sahip çıkarak, gelecek için bir meşale yaktı.

Dün 22:00 TSİ - Spor

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