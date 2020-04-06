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Vaka sayısı 3.148 olurken, can kaybı 649'a yükseldi

Günlük test sayımız yakında 30.000’i bulacak. İyileşen hasta sayımızdaki artış hızı devam ediyor. Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor
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Bugünkü test sayısı 3.148, vefat eden 75 toplamda vefat eden sayısı 649'a yükseldi.Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım.

Bugün 19:45 TSİ - Gündem

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