Bugünkü test sayısı 3.148, vefat eden 75 toplamda vefat eden sayısı 649'a yükseldi.Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım.
Bugün 19:45 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 21:15 TSİ
Vaka sayısı 3.148 olurken, can kaybı 649'a yükseldi
Günlük test sayımız yakında 30.000’i bulacak. İyileşen hasta sayımızdaki artış hızı devam ediyor. Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz