Kocaeli sınırında denetim kuyruğu  

Koronavirüs tedbirleri kapsamında araç-giriş çıkışına kapatılan Kocaeli’de il sınırında denetimde bulunuluyor. D-100 Karayolu Kocaeli il sınırında araçlar tek tek durdurularak, belgeleri kontrol edilen kişilerin sağlık görevlilerince ateşleri ölçüldü. Olası vakalara karşı ambulans hazır bekletildi.
İZİN VERİLDİ
Polisin sıkı denetimleri nedeniyle özellikle öğleden sonra İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken, gerekli izinleri olmayanların geçişine izin verilmedi. Ticari taşımacılık yapan TIR ve kamyonların ise giriş ve çıkışlarına izin verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz