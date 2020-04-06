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Kocaeli sınırında denetim kuyruğu  

Kocaeli ile İstanbul sınırında koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimde bulunularak seyahat izin belgesi olmayanların araçlarıyla geçişine izin verilmedi. Sıkı denetimler nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu

Demirören Haber Ajansı
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında araç-giriş çıkışına kapatılan Kocaeli’de il sınırında denetimde bulunuluyor. D-100 Karayolu Kocaeli il sınırında araçlar tek tek durdurularak, belgeleri kontrol edilen kişilerin sağlık görevlilerince ateşleri ölçüldü. Olası vakalara karşı ambulans hazır bekletildi.

İZİN VERİLDİ

Polisin sıkı denetimleri nedeniyle özellikle öğleden sonra İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken, gerekli izinleri olmayanların geçişine izin verilmedi. Ticari taşımacılık yapan TIR ve kamyonların ise giriş ve çıkışlarına izin verildi.

Bugün 20:15 TSİ - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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