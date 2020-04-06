Yurtlarda takip edilecek olan kişiler için çalışmalar değerlendirildi

Covit 19 hastalığıyla mücadelede, hastanelerde verilen rutin hizmetlerin yanı sıra genel durumu iyi olan ancak hastalık şüphesi olan vatandaşlarımızın evlerine gönderilmeden belirli mekanlarda takip edilmesi amacıyla, Kocaeli Valiliği koordinasyonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından ortak çalışma yürütülerek; İzmit, Körfez ve Gebze bölgesindeki 4 tane kredi yurtlar kurumuna bağlı öğrenci yurdu devlet hastanelerimize tahsis edildi.

İNCELEME YAPILDI

Covit 19 hastalığı olası tanısı almış genel durumu iyi olan, hastanede yatarak tedavi görmesine gerek olmayan, hekimlerimiz tarafından, tıbbi takiplerinin izole alanlarda yapılması uygun görülen kişilerin kalacağı bu yurtlarda İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney beraberindeki ekip ile incelemelerde bulundu. Hastane İdareleri ile genel işleyiş hakkında bilgi alışverişinin yapıldığı değerlendirmelerde binalarda en iyi şekilde hizmet üretilmesi için gerekli organizasyonlar konuşuldu.