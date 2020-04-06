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İzmit Belediyesi şimdi de steril gözlük üretmeye başladı

Koranavirüsle mücadele kapsamında binlerce steril maske, bone, önlük ve ardından siperli maske üreterek dağıtımını gerçekleştiren İzmit Belediyesi, şimdi de yine kendi kaynaklarıyla steril gözlük üretimine başladı
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Covid 19 koronavirüse karşı hem sahada dezenfekte çalışmalarıyla, hem de dikimevi ve atölyelerde ürettiği tıbbi malzeme ve ekipmanla büyük bir mücadele gösteren İzmit Belediyesi, üretmeye tüm hızıyla devam ediyor. Kendi ürettiği siperli maske, steril maske, bone ve önlüklerin dağıtımını tüm hızıyla sürdüren İzmit Belediyesi, şimdi de steril gözlük üretimine başladı.

İLK ÜRETİM GERÇEKLEŞTİ

Siperli maskelerin ardından steril gözlük üretimine başlayan İzmit Belediyesi, ilk ürünlerini aldı. Seri bir şekilde üretimine geçilecek olan sterli gözlükler de, öncelikle koronavirüsle mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık personellerine dağıtılacak. Gözlüklerin talebe göre üretim miktarının arttırılacağı öğrenildi.

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