TBMM Başkanı Şentop'tan 23 Nisan açıklaması

Biz bununla ilgili 19 Nisan akşamı bir tag açacağız. Orada paylaşılan kişisel videolardan en çok beğeni alan ilk 500 tanesine TBMM 100. Yıl İcra Heyeti tarafından hediyeler verilecek” dedi.

TBMM'de açıklama yapan Meclis Başkanı Şentop, TBMM'nin çalışmalarına devam ettiğini söyleyerek, uluslararası anlaşmaların oylamalarının yapılacağını ve infaz kanunu teklifinin Genel Kurulda görüşüleceğini hatırlattı. Görüşmelerin korona virüsü tedbirleri dikkate alınarak devam ettiğini belirten Şentop, “Tüm milletvekillerimize maske dağıttık, dezenfektan olarak kullanacakları malzeme odalarına dağıttık. Genel Kurul çalışmalarında da maske kullanmalarını öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

23 NİSAN HAFTASI YAYINLANACAK

Bu yıl TBMM'nin açılışının 100. yılı olduğunu hatırlatan Şentop, insanların bir ardada bulunacağı etkinlikleri ertelediklerini açıkladı. Şentop, “Şu anda 100. yılla ilgili kitap gibi dijital ortamda yayınlanacak programlar, belgeseller gibi çalışmalar devam ediyor. 23 Nisan haftasında yayınlanacak.

İLK 500 TANESİNE TBMM 100.YIL İCRA HEYETİ TARAFINDAN HEDİYE VERİLECEK

Meclisimizin, Milli Mücadele'nin 100. yılı münasebetiyle kişisel görüşlerini, fikirlerini aktardıkları kısa videolarını sosyal medya ortamında paylaşsınlar. Biz bununla ilgili 19 Nisan akşamı bir tag açacağız. Orada paylaşılan kişisel videolardan en çok beğeni alan ilk 500 tanesine, TBMM 100. Yıl İcra Heyeti tarafından hediyeler verilecek. Belki bunları Meclisimizin sosyal medya hesabından da en çok beğenilenleri yayınlayabiliriz.

İSTİKLAL MARŞINI KOYMALARINI TAVSİYE EDİYORUM

Bu bakımdan şimdiden çalışmalarını yaparlarsa 20 Nisan'dan itibaren yayınlanmaya başlayacak. İkincisi, 23 Nisan 2020 akşamı Meclisin bahçesinde düşündüğümüz büyük kutlamayı yapamıyoruz. Onun yerine Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulumuzun ‘evde kal' çağrısını dikkate alarak, 23 Nisan akşamı saat 21.00'de bütün vatandaşlarımızı evlerinde İstiklal Marşı söylemeye davet ediyorum. Görsel medya, televizyonlara da İstiklal Marşı'nı koymalarını teklif ediyorum” şeklinde konuştu.

BİR MECLİS ÇALIŞANIMIZDA TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI

Şentop, korona virüs tespit edilen TBMM Hastanesinde görevli doktorun durumuna ilişkin soru üzerine, “Durumu iyi. Muhtemelen yarın veya öbür gün taburcu olması bekleniyor. Onun dışında Meclis Hastanemizde laboratuvarda çalışan bir görevlimizde tespit edilmişti. Bu testlerin sonuçları yeterli değil, bazı bulguların da olması gerekiyor. Bunun dışında Mecliste çalışan bir personel arkadaşımızda da pozitif tespiti var. Ancak doktorumuzun temasta olduğu kişilerle ilgili sıkı bir takip yapılmıştı. Onlarda herhangi bir bulguya rastlanmadı” dedi.23 Nisan özel oturumu ve törenlerin yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru üzerine Şentop, bunu gelecek günlerde salgının yayılmasına göre değerlendireceklerini ifade etti.