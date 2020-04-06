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Kocaeli’de 15 bin adet kaçak maske ele geçirildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından koronavirüs salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla  izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaptığı belirlenen atölyeye düzenlenen operasyonda 15 bin adet cerrahi maske ele geçirildi

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından koronavirüs salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak bunları stoklayan şahıs ve işletmelere yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Gebze'de bulunan imalathanede yetkili mercilerden izin almaksızın üretildiği ve stoklandığı tespit edildi. 

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 15 bin adet cerrahi maske ele geçirilirken 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Dün 22:38 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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