Kocaeli’de 15 bin adet kaçak maske ele geçirildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından koronavirüs salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak bunları stoklayan şahıs ve işletmelere yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Gebze'de bulunan imalathanede yetkili mercilerden izin almaksızın üretildiği ve stoklandığı tespit edildi.
YASAL İŞLEM BAŞLATILDI
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 15 bin adet cerrahi maske ele geçirilirken 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz