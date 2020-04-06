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İzmit Belediyesi, tarih koridoru derneğini tahliye ediyor

İzmit Belediyesi, İzmit Tarih Koridoru Derneği’ne kiraladığı 4 yeri boşaltması için tebligat gönderdi
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İzmit Kapanca Sokak’ta bulunan İzmit Belediyesine ait 4 yer geçen yıl açık ihale ile İzmit Tarih Koridoru Derneği tarafından kiralanmıştı. Üç yıllık kira bedelleri peşin olarak ödenmişti. Ancak İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kira sözleşmelerini önce Encümen’de oy çokluğuyla feshettirip, ardından tahliye tebligatları gönderdi. İçinde dernek merkezi ve kent esnafının satış yerlerinin de bulunduğu evlerin boşaltılması için 15 gün süre verildi.

SÖZLEŞME FESHETME HAKKI VAR

Tebligatlarda gerekçe belirtilmedi ancak sözleşmede belediyenin burada farklı bir projeyi gerekçeleriyle ortaya koyarak sözleşme feshetme hakkı olduğu öğrenildi. Koronavirüs nedeniyle herşeyin askıya alındığı dönemde evlerin acilen boşaltılmasını gerektiren ne gibi bir durum olduğu merak ediliyor. Diğer taraftan bölgede belediyenin boş olan ve belediyenin kullanmadığı evler bulunduğu da öğrenildi. Koronavirüs Salgını nedeniyle tahliye kararları ertlendiği halde acil alan bu karar tepkilere neden oldu.

Bugün 23:04 TSİ - Yaşam

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