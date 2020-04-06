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MHP Genel Başkan Yardımcısı korona virüsten hastaneye kaldırıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, korona virüs sebebiyle hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Covid-19 virüsü sebebiyle hastaneye yatırılıyorum. Dualarınızı esirgemeyin. Allah'a emanet olun” dedi.

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Muhabir İhlas Haber Ajansı

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