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BBP İl Başkanı Remzi Kaya dede oldu

Büyük Birlik Partisi Kocaeli il başkanı Remzi Kaya dede oldu
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Sosyal medya hesabından mutluluğunu şu sözler ile paylaştı;

''ŞÜKÜRLER OLSUN...Bugün kızım ve damadım, iki evladım bana bir hediye verdiler....Rabbim tüm çocuklarımızı korusun, kollasın ve muhafaza etsin İnşallah...Hoş geldin en küçük ALPEREN...'' dedi.

Dün 23:54 TSİ - Gündem

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