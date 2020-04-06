BBP İl Başkanı Remzi Kaya dede oldu

Sosyal medya hesabından mutluluğunu şu sözler ile paylaştı;
''ŞÜKÜRLER OLSUN...Bugün kızım ve damadım, iki evladım bana bir hediye verdiler....Rabbim tüm çocuklarımızı korusun, kollasın ve muhafaza etsin İnşallah...Hoş geldin en küçük ALPEREN...'' dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz