BBP İl Başkanı Remzi Kaya dede oldu

Sosyal medya hesabından mutluluğunu şu sözler ile paylaştı;

''ŞÜKÜRLER OLSUN...Bugün kızım ve damadım, iki evladım bana bir hediye verdiler....Rabbim tüm çocuklarımızı korusun, kollasın ve muhafaza etsin İnşallah...Hoş geldin en küçük ALPEREN...'' dedi.