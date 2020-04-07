Posco Assan'dan engellilere destek

Son 3 yıl boyunca her ay bir okulda ya da rehabilitasyon merkezinde bir proje gerçekleştiren Posco Assan, son olarak koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Akmeşe Zihinsel Engelliler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne dezenfektan ve maske desteğinde bulundu.

GÖNÜLLÜLÜK FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Posco Assan, çalışanları için tedarik ettiği başta FFP2 tipi N95 maskeleri olmak üzere cerrahi maskeleri, kolonya ve dezenfektanları daha önce gönüllülük faaliyeti gerçekleştirdiği Akmeşe Zihinsel Engelliler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’ne teslim etti. Malzemeler bakım personelinin ve merkezde ikamet eden engelliler tarafından kullanılacak.

HİJYENİN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ

Konu ile ilgili bilgi veren Posco Assan CAO’su Ufuk Özdemir; “Şirket olarak çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini her şeyin üzerinde tutuyoruz. Bu kapsamda koronavirüs salgınının başladığı ilk günden itibaren gerekli önlemleri en üst seviyede alıyor ve çalışanlarımızın sağlığı için tüm yatırımları yapıyoruz. Çalışanlarımızın hijyeni için tedarik ettiğimiz başta FFP2 tipi N95 maskeleri olmak üzere cerrahi maskelerin, dezenfektanların ve kolonyaların bir kısmını engelli vatandaşlarımızın rehabilite olduğu merkezimize bağışlamak istedik. Bu kurumumuzda daha önce gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projesinde bir araya gelmiştik. Bağışıklık seviyesinin düşük olduğu bu vatandaşlarımız için hijyenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz” dedi.