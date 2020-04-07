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Ramazan ayı tedbirleri geliyor

24 Nisan Cuma günü başlayacak Ramazan ayı hakkında gazetemize konuşan İl Müftüsü Sinan Cihan, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Coronavirüs nedeniyle Ramazan ayı tedbirleri konusunda görüşmelerinin sürdüğünü belirtti. KAHED Başkanı Recep Pehlivan ise, Ramazan ayında da vatandaşların vücut dirençlerini yüksek tutması gerektiğini belirtti

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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24 Nisan 2020 Cuma günü başlayacak olan Ramazan ayı 23 Mayıs 2020 Cuma günü sona erecek.  Coronavirüs nedeniyle dünyada ve ülkemizde yaşanan ölümlerin ve vakaların sayısının yüksek olması sonrası Ramazan ayı nedeniyle gözler Diyanet İşleri Başkanlığı’na çevrildi. Daha önce tedbirler nedeniyle camilerde toplu şekilde namaz kılınmasını yasaklanırken vatandaşlar “Ramazan Ayı ile ilgili Ramazanda oruç tutulacak mı? Bağışıklık sistemi zayıf olanlar oruç tutabilir mi?” şeklindeki sorulara şimdiden cevap arıyor.

RAMAZAN’DA DA CAMİLER KAPALI OLABİLİR

Konuyla ilgili sorularımızı yanıtlayan Kocaeli İl Müftüsü Sinan Cihan, “Aşağı yukarı önümüzde 15 gün var. Başkanlığımızda bu konuda gerekli istişareleri yapmaya devam ediyor. Bize henüz bu konu hakkında gelen bir yazı yok. Eğer bu şartlar devam ederse kanaatim odur ki Ramazan’da camilerimizin açık olmasını sağlayamayabiliriz. Ama gelişmeleri görmemiz lazım.” dedi.

BU HAFTA NETLEŞEBİLİR

Orucun etkiledikleri faktörler konusunda da konuşan Cihan, “Başkanlığımız o konuda da gerekli görüşmeleri yapacaktır. Görüşmelerden sonra bir yol haritası, bir tavsiye oluşmasının ardından bir karar çıkacaktır diye bekliyoruz. Bu hafta içerisinde bir netlik oluşur diye ümit ediyorum” ifadelerinde bulundu.

İL MÜFTÜSÜNDEN VATANDAŞA TAVSİYE

Vatandaşa da seslenen Cihan, “Devletin kurallarını iyi takip etmek ve uymak lazım. Yetkili ve alanın uzmanlarının sözlerine itibar etmek lazım. Her sözü değerlendirmeye almamak lazım. Bütün bu tedbirlerin yanında da aynı zamanda duayı da ihmal etmemek lazım” şeklinde konuştu.

“RAMAZAN AYINDA VATANDAŞ DİKKAT ETMELİ”

Kocaeli Aile Hekimleri Derneği (KAHED) Başkanı Recep Pehlivan, “Corona salgınında her şeyden önce beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. Bol su alması lazım, dışarıya çıkamasa da evde hareket etmesi lazım. Coronavirüs’ten korunmak için mutlaka vücut direncinin kuvvetli olması gerekiyor. Pozitif olsa bile vücut direnciyle yenebiliyor. Vitaminlerini alma, dinç tutma, bol su, beslenme bunlar çok önemli. Ramazan ayında da vatandaşların buna dikkat etmesi gerekiyor” dedi.

“BAZI MAHALLELER DİKKAT ETMİYOR”

Kocaeli’deki durum hakkında da konuşan Pehlivan, “Kocaeli’yi mahalle mahalle ayırmak lazım. Bazı mahalleler dikkat ediyor, bazıları etmiyor. O yüzden çok da iyi görmüyorum. Bizim de gerekli uyarılarımıza yapmamıza rağmen dinlemiyorlar. Bu durum da edenleri risk altına atıyor. Burada asıl önemli olan yani virüsün yayılmasını engelleyecek olan şey vatandaşın dışarıya çıkmaması; evde kalması” ifadelerinde bulundu.

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Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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