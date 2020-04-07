Başiskele’nin Yeni Semt Meydanı İçin Çalışmalara Başlandı

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün seçim beyannamesinde söz verdiği gibi ilçenin araç ve yaya yoğunluğu fazla olan lokasyonlara otopark ve yeni semt meydanları çalışmaları devam ediyor.Tüm dünyayı saran ve ülkemizde de etkisini gösteren Koronavirüs salgınına karşı halk sağlığını korumak için yoğun bir şekilde çalışan Başiskele Belediyesi, bir yandan da diğer belediyecilik işlerini yürütmeye devam ediyor.

YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI

Geçen aylarda Barbaros Mahallesi 183 Ada 2 No’lu parselde bulunan eski kaymakamlık hizmet binasının yıkılmasının ve molozlarının kaldırılmasının ardından yeni semt meydanı projesinin hayata geçirilmesi için çalışmalara başlandı. Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün yakından takip ettiği meydan projesinde eskimiş ve yıpranmış parke taşları belediye ekiplerince sökülmeye başlandı. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Özlü, yetkililerden bilgi alırken belediye ekiplerine kolaylıklar diledi.

BAŞKAN ÖZLÜ EVDE KAL ÇAĞRISINI ATLAMADI

Başkan Özlü incelemeler sırasında yaptığı açıklamada Başiskeleli hemşehrilerine “Evde Kal” çağrısını yinelerken “Hemşehrilerimizin yeniden evden çıkacağı güzel ve sağlıklı günler için kentimizde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Biz ilçemizin mavi ve yeşil dokusuna uygun halkımızın ihtiyaçlarına karşılık verecek projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Halkımız evde sağlıkla kalsın inşallah semt meydanımızda hep birlikte el ele omuz omuza yürüyeceğiz” dedi.

SEMT MEYDANI YAKLAŞIK 3 BİN METREKARE

Başiskele Belediyesi tarafından hazırlanan semt meydanı projesi toplamda 2884 m2 alandan oluşacak. İlçenin en fazla nüfusa sahip mahallesi olan Barbaros Mahallesi’nde artan yaya ve araç yoğunluğunu da düşünen Başiskele Belediyesi, semt meydanı projesinde 20 araçlık otoparka, vatandaşların dinlenip eğlenceli vakit geçireceği sosyal yaşam ve etkinlik alanına, dekoratif oturma gruplarına ve yeni yeşil alanlara yer verecek. Modern aydınlatmalarla ışıklandırılacak semt meydanı projesi tamamlandığında ilçeye hem yeni bir çehre hem de değer katacak.