Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 11:32 TSİ- Gündem G: Bugün 11:35 TSİ

YÖK Başkanı'ndan öğretmen adaylarına sevindirici haber

YÖK Başkanı M. A. Yekta Saraç, “Öğretmen adayı olan son sınıf öğrencilerimiz tarafından bizlere iletilen taleplere yönelik, MEB ile de koordineli bir şekilde bu öğrencilerimizi rahatlatıcı yeni bir karar aldık

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

Öğrencilerimizin 5-6 hafta arasında okullarda uygulama çalışmalarına katıldıklarını da göz önünde tutarak, uygulama çalışmalarındaki eksikliklerin ‘ders, ödev ve dosya hazırlığı' ile telafi edilebilmesine yönelik aldığımız kararı üniversitelerimize bildirdik” dedi.

RESMİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Yükseköğretim Kurulu Başkanı M. A. Yekta Saraç, resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaparak üniversitelerde öğretimlerine uzaktan devam eden öğretmen adayı son sınıf öğrencilerine yönelik yeni bir karar alındığını açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli olarak kararın verildiğini açıklayan Saraç, “YÖK olarak, içerisinde bulunduğumuz salgın sürecinde gerçekçi bir zeminde, katılımcı bir üslupla, çeşitliliğin fırsatlarından yararlanarak öğrencilerimizi anlamaya ve onların beklentileri ile akademik gerçekleri mümkün olduğunca buluşturmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda öğretmen adayı olan son sınıf öğrencilerimiz tarafından bizlere iletilen taleplere yönelik bir müddetten beri çalışmaktaydık.

HAYIRLI OLSUN DEDİ

Bu zor dönemle sınırlı olmak üzere, MEB ile de koordineli bir şekilde bu öğrencilerimizi rahatlatıcı yeni bir karar aldık. Öğrencilerimizin 5-6 hafta arasında okullarda uygulama çalışmalarına katıldıklarını da göz önünde tutarak, uygulama çalışmalarındaki eksikliklerin ‘ders, ödev ve dosya hazırlığı' ile telafi edilebilmesine yönelik aldığımız kararı üniversitelerimize bildirdik. Hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

Bugün 11:32 TSİ - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
İçişleri Bakanı Soylu: Ohal kesinlikle olmaz diyemem mask
İçişleri Bakanı Soylu: Ohal kesinlikle olmaz diyemem
MHP Genel Başkan Yardımcısı korona virüsten hastaneye kaldırıldı mask
MHP Genel Başkan Yardımcısı korona virüsten hastaneye kaldırıldı
TBMM Başkanı Şentop'tan 23 Nisan açıklaması mask
TBMM Başkanı Şentop'tan 23 Nisan açıklaması
İzmit Belediyesi şimdi de steril gözlük üretmeye başladı mask
İzmit Belediyesi şimdi de steril gözlük üretmeye başladı
Yurtlarda takip edilecek olan kişiler için çalışmalar değerlendirildi mask
Yurtlarda takip edilecek olan kişiler için çalışmalar değerlendirildi
Kocaeli sınırında denetim kuyruğu   mask
Kocaeli sınırında denetim kuyruğu  
Anket Koronavirüs ile mücadelede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit’te bir sokak ve bir apartman karantina altına alındı mask
İzmit’te bir sokak ve bir apartman karantina altına alındı
Ev izolasyonuna gönderilen hastalar yurtlarda kalacak mask
Ev izolasyonuna gönderilen hastalar yurtlarda kalacak
Kocaeli Valiliği duyurdu tamamen ulaşıma kapatıldı mask
Kocaeli Valiliği duyurdu tamamen ulaşıma kapatıldı
Berberler ilanla evlere gidiyor! mask
Berberler ilanla evlere gidiyor!
Kocaeli'de fırtına uyarısı verildi! mask
Kocaeli'de fırtına uyarısı verildi!
Pompalı ile vuruldu hastanede öldü  mask
Pompalı ile vuruldu hastanede öldü 

GALERİ

6 yaşındaki çocuk kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını bağışladı mask
6 yaşındaki çocuk kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını bağışladı
Polis, uyuşturucu satışı yapan şahsı kıskıvrak yakaladı mask
Polis, uyuşturucu satışı yapan şahsı kıskıvrak yakaladı
Bunu da yaptılar korona virüse muska... mask
Bunu da yaptılar korona virüse muska...
Evden çıkamayanlara seyyar konser mask
Evden çıkamayanlara seyyar konser
Maskesiz market alışverişinde kavga mask
Maskesiz market alışverişinde kavga
TEM Otoyolu sessizliğe büründü mask
TEM Otoyolu sessizliğe büründü
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL