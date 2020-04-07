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Göçmen Börekçisi’nden sağlık çalışanlarına destek

Türkiye geneli faaliyet gösteren Göçmen Börekçisi, bugün ilimizde bulunan 3 hastaneye kahvaltı yardımında bulundu

Nazım Özgün Erbulan
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Dünyada binlerce kişinin, Türkiye’de ise son açıklanan rakamlara göre 649 kişinin ölümüne neden olan Coronavirüs sürecinde çok yoğun çaba sarf etmeleri nedeniyle sağlık çalışanlarını etkilendi. Uzun saatler altında, en büyük riskler arasında çalışan sağlık çalışanlarına yurt genelinde destek sürüyor.

TOPLAM 900 ADET YARDIM

Körfez Yarımca’da fabrikaları bulunan, ülke geneli faaliyet gösteren Göçmen Börekçisi bugün sağlık çalışanlarına yanlarında olduklarını hissettirmek amacıyla ilimizde faaliyet gösteren üç hastaneye kahvaltı yardımında bulundu. Firma, 100’er adet Körfez Devlet Hastanesi’ne, 200’er adet İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne ve 600’er Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne simit, peynir ve meyve suyu yardımında bulundu.

“DEVAMINI DA YAPMAK İSTİYORUZ”

Konu hakkında konuşan Göçmen Börekçisi Sevkiyat Sorumlusu Serhat Kesat, “Coronavirüs sebebiyle zor günler geçirmekteyiz. Bu en büyük yükün ağırlığını sağlık çalışanlarımız almakta. Biz de bir nebze olsun destek olmak istediğimiz için böyle bir proje gerçekleştirdik. İnşallah devamını da yapmak istiyoruz. Bugün simit, peynir ve meyve suyu olarak destek olduk. 600 Derince Hastanemize, 100 tane Körfez, 200 tane de Seka Devlet Hastanesi’ne teslim ettik” dedi.

Bugün 11:36 TSİ - Gündem

Muhabirler : Nazım Özgün Erbulan , Nuri Akçaharman

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Yorumlar

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