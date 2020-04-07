14 yaşındaki Nesim'e kan lazım...

14 yaşinda Nesim Aydemir adında hastaya 0 Rh Pozitif kan gerekmektedir. Kan vermek isteyenler İzmit Kızılay Kan Merkezine bagista bulunabilirler.
İLETİŞİM İÇİN
0553 850 13 03 nolu tlf Arafat Aydemir le iletisime gecebilirler
Acil 0 rh pozitif kana ihtiyaç vardır
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz