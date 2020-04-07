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Ödeme noktalarında sıra oluşturdular

Coronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında banka ve ödeme noktalarında işleri olan vatandaşlar kurumlar önünde sıra oluştururken sosyal mesafe kuralarına da uydu

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Dünyada ve Türkiye’de çok sayıda kişinin ölümüne neden olması nedeniyle alınan tedbirler arttırılırken vatandaşlara sık sık ‘Evden çıkmayın’ uyarısında bulunuyor. Yayınlanan son genelgede bankalar, marketler, pazarlar ve toplu taşıma araçları kullanımı hakkında yeni tedbirler duyurulurken denetimler de sıklaştırıldı.

UYARI ANONSLARI YAPILDI

Bankalarda veya ödeme merkezlerinde işleri olan vatandaşlar kurumlar önünde sıra oluştururken vatandaşların çoğu sosyal mesafe kuralına uydu. Zabıta ve polis ekipleri sık sık oluşan sıralarda denetim gerçekleştirerek sosyal mesafe kuralarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Vatandaşlar tedbiri elden bırakmayarak maske taktı.

Bugün 12:13 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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