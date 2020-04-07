Ödeme noktalarında sıra oluşturdular

Dünyada ve Türkiye’de çok sayıda kişinin ölümüne neden olması nedeniyle alınan tedbirler arttırılırken vatandaşlara sık sık ‘Evden çıkmayın’ uyarısında bulunuyor. Yayınlanan son genelgede bankalar, marketler, pazarlar ve toplu taşıma araçları kullanımı hakkında yeni tedbirler duyurulurken denetimler de sıklaştırıldı.
UYARI ANONSLARI YAPILDI
Bankalarda veya ödeme merkezlerinde işleri olan vatandaşlar kurumlar önünde sıra oluştururken vatandaşların çoğu sosyal mesafe kuralına uydu. Zabıta ve polis ekipleri sık sık oluşan sıralarda denetim gerçekleştirerek sosyal mesafe kuralarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Vatandaşlar tedbiri elden bırakmayarak maske taktı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz