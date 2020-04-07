Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 12:23 TSİ- Gündem G: Bugün 12:27 TSİ

Başkan Hürriyet ilk gıda kolilerini elleriyle teslim etti

Koronovirüsle mücadelede ihtiyaç sahiplerinin taleplerine hızlıca cevap veren İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, ikametlere gıda kolilerini elleriyle teslim etti
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Koronovirüs sebebi ile vatandaşların büyüyen ekonomik sıkıntısını hafifletmek amacıyla İzmit Belediyesi başlattığı dayanışma kampanyasıyla ihtiyaç sahiplerine gıda kolilerini ulaştırmaya başladı. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri kendilerine ulaşan ihtiyaç sahiplerinin ikametlerine gıda kolilerini teslim etti. 

TEK TEK GÖRÜŞTÜ

Belediyeye ulaşarak ihtiyaç taleplerini ileten vatandaşlarla bizzat görüşen Başkan Hürriyet, yardım kolilerini de kendi elleriyle teslim etti. Vatandaşlar, yaşadıkları diğer sorunları da Başkan Hürriyet’e iletti. İhtiyaç sahiplerinin yönelttiği talepleri tek tek cevaplayan Başkan Hürriyet, belediyenin sorumluluk alanı dışındaki talepler için de gerekli yönlendirmeleri yaparak irtibat sağladı.

Bugün 12:23 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(1)
01

Hüseyin Yılmaz emek.öğ - Sayın başkanım emeğinize sağlık tebrik ediyor başarılarınızın devamını dilyorum,Allah yardımcınız olsun.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Nisan 12:31

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

14 yaşındaki Nesim'e kan lazım... mask
14 yaşındaki Nesim'e kan lazım...
İçişleri Bakanı Soylu: Ohal kesinlikle olmaz diyemem mask
İçişleri Bakanı Soylu: Ohal kesinlikle olmaz diyemem
BBP İl Başkanı Remzi Kaya dede oldu mask
BBP İl Başkanı Remzi Kaya dede oldu
MHP Genel Başkan Yardımcısı korona virüsten hastaneye kaldırıldı mask
MHP Genel Başkan Yardımcısı korona virüsten hastaneye kaldırıldı
TBMM Başkanı Şentop'tan 23 Nisan açıklaması mask
TBMM Başkanı Şentop'tan 23 Nisan açıklaması
İzmit Belediyesi şimdi de steril gözlük üretmeye başladı mask
İzmit Belediyesi şimdi de steril gözlük üretmeye başladı
Anket Koronavirüs ile mücadelede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit’te bir sokak ve bir apartman karantina altına alındı mask
İzmit’te bir sokak ve bir apartman karantina altına alındı
Ev izolasyonuna gönderilen hastalar yurtlarda kalacak mask
Ev izolasyonuna gönderilen hastalar yurtlarda kalacak
Kocaeli Valiliği duyurdu tamamen ulaşıma kapatıldı mask
Kocaeli Valiliği duyurdu tamamen ulaşıma kapatıldı
Berberler ilanla evlere gidiyor! mask
Berberler ilanla evlere gidiyor!
Kocaeli'de fırtına uyarısı verildi! mask
Kocaeli'de fırtına uyarısı verildi!
Pompalı ile vuruldu hastanede öldü  mask
Pompalı ile vuruldu hastanede öldü 

GALERİ

6 yaşındaki çocuk kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını bağışladı mask
6 yaşındaki çocuk kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını bağışladı
Polis, uyuşturucu satışı yapan şahsı kıskıvrak yakaladı mask
Polis, uyuşturucu satışı yapan şahsı kıskıvrak yakaladı
Bunu da yaptılar korona virüse muska... mask
Bunu da yaptılar korona virüse muska...
Evden çıkamayanlara seyyar konser mask
Evden çıkamayanlara seyyar konser
Maskesiz market alışverişinde kavga mask
Maskesiz market alışverişinde kavga
TEM Otoyolu sessizliğe büründü mask
TEM Otoyolu sessizliğe büründü
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL