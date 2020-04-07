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TOBB’dan ‘bankalara çağrı’ KOTO’dan çağrıya tam destek

Kocaeli Ticaret Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun bankalara yaptığı çağrıya destek vererek, “Tüm bankalarımızı sıkıntıya düşen tüm firmalarımıza destek olmaya çağırıyoruz” açıklaması yaptı
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Kocaeli Ticaret Odası’nın da geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği ve girişimlerde bulunduğu ‘krediler açılmadı- limit bitti’ konusu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da özel gündeminde yer aldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu bankalara açık çağrıda bulunarak, desteğe çağırdı. Kocaeli Ticaret Odası’nın da destek verdiği çağrıda şu ifadeler yer aldı; “Tüm dünya Koronavirüs salgını dolayısıyla oldukça zor bir dönemden geçiyor. Bu dönemde ülkemizde de pek çok işletmemizin faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Birkaç sektör dışında  tüm firmalarımızda da ciddi ciro kayıpları var.

İSTİHDAMIN KORUNMASI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Devletimiz bu dönemde ekonomik etkileri kontrol altında tutabilmek için birçok tedbir açıkladı. Bu tedbirlerin ana omurgasında da vergi ertelemeleri, kısa çalışma ödeneği ve düşük maliyetli işletme kredileri var. Her üç tedbir de firmalarımızın faaliyetlerinin devam etmesi ve istihdamın korunması için çok önemli.Özellikle kredi genişlemesinin sağlanabilmesi için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı tedbirler kapsamında KGF’nin kefalet kapasitesi 250 milyar lira artırıldı.

ELEŞTİRİLER VAR

Ancak, 81 ilden oda ve borsalarımıza gelen şikayetler bu kredilerin bankalar tarafından finansman sıkıntısı çeken firmalarımıza ulaştırılmasında sıkıntılar yaşandığını gösteriyor. Şirketlerimiz bankalar tarafından “limit bitti” denip başvurusu dahi alınmadan geri çevriliyor. Hatta koronavirüsten olumsuz etkilenen firmalarımızın değil de, kredibilitesi yüksek büyük firmalara kredi kullandırıldığı yönünde de eleştiriler var.

DESTEK OLMAYA ÇAĞIRIYORUM

Buradan tüm bankalara seslenmek istiyorum. Bu dönem karlılık düşünecek, şirket seçecek dönem değil. Hepimiz aynı gemideyiz. Reel sektör olmazsa bankacılık kesimi de olmaz. Devletimiz zaten riskin %80’ini üstleniyor. Tüm bankalarımızı sıkıntıya düşen tüm firmalarımıza destek olmaya çağırıyorum.”

Bugün 12:27 TSİ - Ekonomi

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