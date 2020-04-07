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Araç sahipleri dikkat ertelendi...

Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümleri ertelendi

İhlas Haber Ajansı
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:"Koronavirüs tedbirleri kapsamında, egzoz gazı emisyon ölçüm süresi dolan vatandaşlarımız 3 ay içerisinde ölçüm yaptıramamaları halinde, bu süre sonundan itibaren 45 gün içerisinde emisyon ölçümlerini yaptırabilecek"

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Muhabir İhlas Haber Ajansı

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