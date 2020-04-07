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İSU Sanal Şube ile evde kalarak tüm işlemleri yapabilirsiniz

Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Koronavirüs salgının yayılmaması için ‘evde kal’ kampanyası kapsamında abonelere kolaylıklar sağlıyor
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü dünyamızı ve ülkemizi etkisi altına alan Koronavirüs salgınında vatandaşlarımıza kolaylıklar sağlamaya devam ediyor. Etkisini artırarak devam eden Koronavirüs salgınıyla mücadelede evde kalarak Web adresimiz üzerinden ve İSU mobil uygulaması üzerinden birçok işlem gerçekleştirebiliyor.

 

İSU WEB ADRESİ VE MOBİL UYGULAMASI İLE TÜM İŞLEMLER KOLAY

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, suyun öneminin daha da arttığı bu günlerde şehrimizin her noktasına kesintisiz su hizmetini ulaştırıyor ve aynı zamanda atık suları altyapı hatları ile arıtma tesislerimizde arıtarak doğaya sahip çıkıyor. Bununla birlikte ülkemizi etkisi altına alan Koronavirüs salgının yayılmaması için ‘evde kal’ kampanyası kapsamında abonelere kolaylıklar sağlanıyor. Tüm aboneler bu zor günlerde evinde kalarak www.isu.gov.tr web adresi ve mobil uygulama ile sanal şube üzerinden İSU ile ilgili her türlü talep öneri, şikayet, abone açma-kapama, fatura işlemleri, borç sorgulama, tüm arıza, ihbar ve talep işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

 

TALEPLERE HIZLI GERİ BİLDİRİM

Web adresi (www.isu.gov.tr) ile sanal şube üzerinden yapılan şikayet, öneri ve taleplerde abonelere hızlı bir şekilde geri bildirim sağlama kolaylığı sunuluyor. Sanal şube ile Arıza İhbar (Sayaç arızası- aboneliğinize ait su arızası vb.) Fatura (Borç sorgulama-Ödeme) Şikayet Öneri ( Su klor, Kirlilik vb.) işlemleri üzerinden taleplerinizi iletebiliyor. Aynı zamanda İSU mobil uygulaması üzerinden arama kısmına tıklayak sanal şubeye ulaşılıp ve tüm işlemleri gerçekleştirebiliyor.

 

WHATSAPP İHBAR HATTI 7 GÜN 24 SAAT

İSU Genel Müdürlüğü 0530 419 6 185 No’lu WhatsApp iletişim Hattı üzerinden 7 gün 24 saat tüm arıza, talep ve önerilerinizi iletebilirsiniz.

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