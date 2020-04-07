İnfaz teklifi bugün görüşülecek

Adalet Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a infaz düzenlemesiyle ilgili sunum yapmıştı.Bakanlığın uzun süredir üzerinde çalıştığı infaz düzenlemesinin taslak metni, Meclis'e sunulmak için şekillenmişti.

MECLİS'İN BUGÜNKÜ GÜNDEMİ AF

Binlerce mahkumu yakından ilgilendiren ceza infaz düzenlemesi, bugün Genel Kurul gündemine geliyor.

YASADA NELER VAR

Teklifle, örgüt kuran ve yönetenlerin cezaları ile tefecilik yapanların cezaları artırılacak. Zorunlu ve çok ivedi durumlarda, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, hapis cezasının infazına 6 ay ara verebilmeye ilişkin yetkisi 1 yıla çıkarılacak.Sıfır-altı yaş grubunda çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile maruz kaldığı ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyen hükümlüler de infaz düzenlemesinden yararlanabilecek.

Sıfır-altı yaş grubu çocuğu bulunan kadın ve 70 yaşını bitirmiş hükümlüler için denetimli serbestlik süresi 4 yıl olacak.Ağır hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyen 65 yaşını bitiren hükümlüler de denetimli serbestlikten yararlanacak.Meclis Adalet Komisyonu'nun 18 saatlik mesainde teklifin 5 maddesinde, değişmişti

Buna göre; iyi halli bazı hükümlülerin açık ceza infaz kurumuna gönderilmesine imkan tanıyan düzenleme, teklife eklendi. Hükümlüler, İdare ve Gözlem Kurulu tarafından iyi halin belirlenmesine esas olmak üzere en geç altı ayda bir değerlendirmeye tabi tutulacak.

Anayasal suçlar, terör, casusluk, devlete karşı suçlar kapsam dışı olacak.Yapılan diğer değişikliklerle özel hayata ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlarda üçte ikilik koşullu salıverme oranı muhafaza edildi.Denetimli serbestlik uygulaması başladıktan sonra hakkında kamu davası başlatılan hükümlünün açık cezaevine gönderilmesi kararını veren hakime, takdir yetkisi tanındı.