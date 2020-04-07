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Büyükşehir barıma merkezi kapasitesini arttırdı

Kocaeli’de evsiz ve ihtiyaç sahibi bireylere hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma Merkezi, korona virüs salgını sonrasında kapasitesini arttırdı

İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli’de dışarıda yaşayan evsiz, ihtiyaç sahibi birey ve aileler Büyükşehir Belediyesi Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi’nde misafir ediliyor. Yıllardır binlerce vatandaşı misafir eden barınma merkezinde, korona virüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi bireyler ve aileler kalıyor. Korona virüs salgını nedeniyle yatak kapasitesi 137’e çıkarılan merkeze alınan vatandaşlar, ilk 14 gün ayrı odalarda tutuluyor.

BARINMA AMAÇLI HİZMETE SUNULDU

İzmit Kuruçeşme’de bulunan barınma merkezinde kapasite 44 yataktan 91’e yükseltildi. Merkezin 4 odasında 16 yatak ile kadınlara yönelik hizmet verilmeye devam ediliyor. İhtiyaç sahibi ailelerin kullanımı için hazırlanan barınma merkezi ek binası korona virüs 19 tedbirleri kapsamında barınma amaçlı düzenlenerek hizmete sunuldu.

140 VATANDAŞA HİZMET VERECEK

Öte yandan, 65 yaş üştü sokakta kalan ve sokağa çıkma yasağı nedeni ile memleketlerine dönüş yapamayan vatandaşlar için İzmit’te 33 yatak kapasiteli bina hizmete sunuldu. Korona virüs salgını başladıktan sonra barınma merkezi bugüne kadar toplamda 140 vatandaşa hizmet verdi.

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Muhabir İhlas Haber Ajansı

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