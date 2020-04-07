Cenab-ı Hak bu mübarek gecede yapacağımız ibadetleri ve duaları katında makbul olanlardan eylesin. Bu mübarek gün ve geceler, aynı zamanda kardeşlik bağlarımızı güçlendirmek için de bizlere sunulmuş ilahi birer fırsattır. Bütün müminler kardeştir. Ayrılıkları,kırgınlıkları ve ihtilafları bir kenara bırakalım. Bu gecenin de vesilesiyle bir olalım,birlik olalım. Bu mübarek ve müstesna gecede yapacağımız dua ve ibadetler sevgi ve kardeşliğimizi pekiştirsin, birliğimizi kuvvetlendirsin. Bu vesileyle tüm İslam aleminin ve vatandaşlarımızın Berat Kandilini kutlar, tüm dünyayı esir alan Kovid-19 hastalığının son bulmasını Cenab-ı Allah'tan dilerim" ifadelerini kullandı.
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Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Mustafa Türel, tüm İslam aleminin Berat kandilini kutladı.
Kandil dolayısıyla yaptığı açıklamada Türel, "Bu gece İslam alemi olarak Beraat Kandilini idrak edeceğiz. Beraat; temize çıkmak, arınmak demektir
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz