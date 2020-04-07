Başkan Bıyık’tan Berat Kandili mesajı

Başkan Muzaffer Bıyık, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Rabbimizin rahmeti, mağfireti ve nimetinin geniş bir şekilde tecelli ettiği; dert, bela, keder ve musibetlerden kurtuluşu ifade eden Berat Gecesi, bağışlanma ve af gecesidir. Bu gece kendimizi yenileme, geçmişimizi sorgulama ve geleceğimizi planlama açısından çok önemli bir fırsattır. Bu gecede yapılan ibadetlerin fazileti çok büyüktür. Hep birlikte bu gece ellerimizi semaya açıp başta koronavirüs belası olmak üzere tüm belalardan kurtulmak için dua edelim. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu ise cehennemden kurtuluş olan 11 ayın sultanı Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandilinin İslam âleminin günahlarından kurtuluşuna, kardeşlik ve hoşgörü ortamının gelişmesine vesile olmasını temenni ederim. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Darıcalı hemşerilerimin ve İslam aleminin mübarek Berat kandilini kutlar, bu sıkıntılı günlerimizden kurtuluşumuza ve hayırlara vesile olmasını yüce Allah' tan niyaz ederim.”