Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 15:55 TSİ- Gündem G: Bugün 16:01 TSİ

Burcu Çetinkaya Berat Kandilini kutladı!

Op.Dr.Burcu Çetinkaya Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı
mask

Burcu Çetinkaya, Ramazan ayının müjdecisi olan ve kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat gecesinin tüm Müslümanlar tarafından en güzel şekilde idrak edilmesi temennisinde bulundu. Mübarek gün ve gecelerin bizlere gönül dünyamızı temizleme ve yaşadığımız hayatı sorgulama fırsatı sunduğunu belirten Çetinkaya, “Berat Kandili bizlere, her tür kötü duygulardan, haksızlık ve adaletsizlikten, kin, nefret ve intikam duygularından arınmayı; Rabbimizin affediciliğine ve bağışlayıcılığına sığınmayı öğretir. Allah’a yakınlaşmak, kardeşlik, birlik ve beraberlik bağlarımızı güçlendirmek için bir vesile olan Berat Kandili’nde dünyanın bir çok yerinde savaş, acı ve türlü zorluklarla yaşayan kardeşlerimizin kurtuluşu için dua etmeli, Rabbimizden tüm İslam âleminin ve dünyamızın huzur ve barış içinde yaşaması için niyazda bulunmalıyız” dedi.

Bugün 15:55 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(1)
01

Ersoy Kandemir - Allah razı olsun,tüm İslam alemine hayırlar getirmesi dileğiyle.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Nisan 16:29

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Burcu Çetinkaya Berat Kandilini kutladı! mask
Burcu Çetinkaya Berat Kandilini kutladı!
Büyükşehir barıma merkezi kapasitesini arttırdı mask
Büyükşehir barıma merkezi kapasitesini arttırdı
14 yaşındaki Nesim'e kan lazım... mask
14 yaşındaki Nesim'e kan lazım...
Başiskele’nin Yeni Semt Meydanı İçin Çalışmalara Başlandı mask
Başiskele’nin Yeni Semt Meydanı İçin Çalışmalara Başlandı
Hastane yapılacak Atatürk Havalimanı'ndaki son durum görüntülendi mask
Hastane yapılacak Atatürk Havalimanı'ndaki son durum görüntülendi
Sağlıkta şiddete acil ve ağır yaptırımlar gerekli mask
Sağlıkta şiddete acil ve ağır yaptırımlar gerekli
Anket Koronavirüs ile mücadelede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit’te bir sokak ve bir apartman karantina altına alındı mask
İzmit’te bir sokak ve bir apartman karantina altına alındı
Ev izolasyonuna gönderilen hastalar yurtlarda kalacak mask
Ev izolasyonuna gönderilen hastalar yurtlarda kalacak
Kocaeli Valiliği duyurdu tamamen ulaşıma kapatıldı mask
Kocaeli Valiliği duyurdu tamamen ulaşıma kapatıldı
Berberler ilanla evlere gidiyor! mask
Berberler ilanla evlere gidiyor!
Kocaeli'de fırtına uyarısı verildi! mask
Kocaeli'de fırtına uyarısı verildi!
Pompalı ile vuruldu hastanede öldü  mask
Pompalı ile vuruldu hastanede öldü 

GALERİ

Kandıra Ceza İnfaz Kurumunda virüs tedbirleri görüntülendi mask
Kandıra Ceza İnfaz Kurumunda virüs tedbirleri görüntülendi
6 yaşındaki çocuk kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını bağışladı mask
6 yaşındaki çocuk kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını bağışladı
Polis, uyuşturucu satışı yapan şahsı kıskıvrak yakaladı mask
Polis, uyuşturucu satışı yapan şahsı kıskıvrak yakaladı
Bunu da yaptılar korona virüse muska... mask
Bunu da yaptılar korona virüse muska...
Evden çıkamayanlara seyyar konser mask
Evden çıkamayanlara seyyar konser
Maskesiz market alışverişinde kavga mask
Maskesiz market alışverişinde kavga
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL